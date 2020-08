Lockdown in tendenza su Twitter ed è polemica tra “ultras”: “L’italiano si merita l’estinzione”

Ieri sono stati desecretati una parte dei verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza sanitaria in merito alle misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

E così si è scoperto che il 7 marzo scorso con un documento riservato inviato al ministro della Salute Roberto Speranza, il CTS proponeva al governo di “adottare due livelli di misure di contenimento: uno nei territori in cui si è osservata maggiore diffusione del virus, l’altro sul territorio nazionale”, con misure più rigorose in Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e Modena, Pesaro Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria e Asti.

Due giorni dopo, il presidente del Consiglio Conte con il Dpcm del 9 marzo dava il via al lockdown su tutto il territorio nazionale, senza citare a giustificazione del provvedimento alcun atto del Comitato tecnico scientifico.

Lockdown in tutta Italia, una “decisione politica” secondo la Lorenzin

Una scelta politica, come ribadito quest’oggi in un’intervista rilasciata dall’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin a Tiscali.

“Credo che il governo abbia fatto la cosa giusta: ha assunto una decisione politica sulla base di conoscenze tecniche. In quel momento, a marzo scorso, nessuno poteva garantire che non ci sarebbero stati nuovi focolai e di quale portata. E comunque il documento suggerisce che con una chiusura generalizzata l’obbiettivo di contenere il virus sarebbe stato raggiunto più efficacemente. Con il lockdown siamo riusciti dove altri paesi hanno fallito. Basta vedere cosa sta succedendo oggi”, ha dichiarato la ministra durante i governi Letta, Renzi e Gentiloni.

Lockdown in tutta Italia, polemiche su Twitter

Quest’oggi in tanto gli utenti su Twitter si sono scatenati sul tema, trasformandosi in veri e propri ultras tra chi ritiene che il lockdown sia stata una misura inappellabile (i più) e chi invece pensa si sarebbe potuto agire diversamente (ma l’impressione è che questi ultimi abbiano anche timore a prendere parola, dinnanzi all’astio verbale espresso dai primi).

Di seguito, un piccolo campione dei tweet più popolari

“Il #lockdown ha causato il disastro economico” NO è la pandemia che lo ha causato. Il #lockdown vi ha salvato il culo. — Orso la Peste (@nicmax25) August 7, 2020

Il governo sul lockdown ha fatto scelte più severe di quelle suggerite dai tecnici. Si può essere critici (ma forse si dovrebbe ringraziare). A patto che le critiche non arrivino da parte di chi per mesi ha chiesto alla politica di non essere ostaggio della “casta” dei tecnici. — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) August 7, 2020

I dati del #ComitatoTecnicoScientifico li leggete come pare e piace a voi.

Se non fosse stata scelta la strada del #lockdown avreste incolpato il governo di concorso in strage (come fu in principio, ricordate?).

Alla fine dovete sempre e solo lamentarvi per in quello siete bravi. — Lupin III (@LupinII47190487) August 7, 2020

Avete rotto il cazzo, dove cazzo eravate quando la gente moriva nelle corsie di un ospedale? Ora criticate? L’italiano si merita l’estinzione!#lockdown pic.twitter.com/NwndavSmLr — Revenge (@Revenge84943671) August 7, 2020

