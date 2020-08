Quello che c’è da sapere su Il circolo degli inganni: trama e curiosità sul thriller del 2019

Stasera 7 agosto su Rai 2 , andrà in onda il film: il circolo degli inganni, diretto da Jessica Janos.

Il film è un thriller/erotico, ricco di colpi di scena, uscito nel 2019 nelle tv estere.

Il circolo degli inganni: trama

Una coppia in crisi dopo un aborto, decide di trasferirsi in una zona residenziale per provare a ricucire il loro rapporto, ormai sull’orlo del lastrico.

Qui, Lori e Grant, vengono invitati a cena dai loro vicini, Rachel e Derrick , che all’apparenza sembrano due persone simpatiche e per bene, ma in seguito si rivelano due persone molto trasgressive e con gusti sessuali fuori dal comune.

Infatti la cena si trasforma ben presto in un’ orgia, dove Lori accetta di partecipare per compiacere a Grant, pensando che questo avrebbe certamente giovato il loro rapporto.

Durante la festa, la coppia fa la conoscenza anche di un altro vicino: Noah Cramer, che inizia a diventare ossessionato di Lori.

Quest’ultima confida al marito le continue persecuzioni dell’uomo e alcuni giorni dopo, egli viene trovato morto.

Tutti i sospetti ricadono su Grant, ma la realtà invece è ben diversa.

Il circolo degli inganni: curiosità

Il film è stato prodotto da Blue Sky Films e Reel One e distribuito da Lifetime Network.

Ha una durata di 85 minuti.

Le musiche sono state composte da: Sandro Morales Santoro.

Cast del film

Dana Davis: Lori

Jesse Ruda: Grant

James William O’ Halloran: Noah

Jessica Borden: Rachel

Hunter Cross: Derek

Elizabeth Leiner : Olivia

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!