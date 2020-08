Quello che c’è da sapere su Tutto può cambiare: trama, cast e canzoni del film del 2013

Tutto può cambiare, è una commedia drammatica, diretta da John Carney.

Il film vuole essere una nota di speranza per tutte quelle persone che si trovano ad attraversare un periodo difficile, perché tutto può cambiare e dopo la tempesta, esce sempre il sole.

Tutto può cambiare: trama

Gretta e Dave sono una coppia giovane e ambiziosa, che per inseguire il loro sogno musicale, si trasferisce a New York, certi che lì sarebbe arrivata la grande occasione.

In realtà la fortuna arriva solo per il fidanzato Dave, che euforico per il successo imminente, tradisce Gretta, con una ragazza della casa discografica.

Quest’ultima, venuta a conoscenza del tradimento, lascia il fidanzato e si rifugia da un suo amico, un musicista di strada.

Durante una serata, l’amico invita Gretta a cantare sul palco e la ragazza viene notata da un produttore sul lastrico, che a causa della sua vita disastrata, affoga i propri dispiaceri nell’alcol.

Una seconda occasione

Dan, il produttore discografico, decide di puntare tutto su Gretta e le da la possibilità di registrare il suo album sotto il cielo di New York.

I due iniziano a lavorare insieme e creano un rapporto amichevole, che permette a Dan di aprirsi e di raccontare il suo passato traumatico.

L’ uomo, infatti, è stato tradito dalla moglie ed ha un rapporto complicato con sua figlia, inoltre è stato cacciato dalla vecchia casa discografica dove lavorava e questo lo ha portato all’alcolismo.

Ma piano piano, grazie alla sua nuova amicizia con Gretta, i tasselli della vita di Dan, sembrano andare al loro posto e l’uomo riesce anche a riconquistare il rapporto con sua figlia.

Gretta per vendicarsi con il suo ex fidanzato, decide di inviargli la sua canzone e Dave, dopo averla ascoltata, la invita per un appuntamento e la ragazza accetta.

Alla fine tutto cambia

I due si rivedono, ma tra loro le cose non vanno bene. Infatti Dave fa ascoltare a Gretta la sua nuova canzone, che in realtà non è altro che l’arrangiamento di un pezzo che la ragazza aveva scritto per lui e che voleva restasse tra loro.

Dopo una discussione, Gretta accetta di andare al concerto di Dave, ma quando lui la invita a salire sul palco, la ragazza ormai sicura di voler cambiare strada, se ne va.

Gretta, dopo la delusione ricevuta dalla vecchia casa discografica di Dan, dove le venne proposta l’offerta di pubblicare il suo cd, rinunciando al 90% del ricavato delle vendite, decide insieme a Dan, di pubblicare il suo album su internet.

Tutto può cambiare: canzoni

Le canzoni del film: Tutto può cambiare, sono state scritte e composte da Gregg Alexander, ex membro dei New Radicals.

I pezzi sono stati interpretati da Keira Kinghtley e Adam Levine dei Maroon 5.

La colonna sonora, Lost Stars, è stata anche candidata all’Oscar come miglior canzone.

Qui di seguito, tutte le tracce che appaiono nel film:

Lost Stars : Adam Levine

Tell me if you wanna go ho: Keira Kinghtley

Lost Stars: Keira Kinghtley

Like a fool: Keira Kinghtley

Coming up roses: Keira Kinghtley

A higher place: Adam Levine

Cast

Keira Kinghtley: Gretta

Adam Levine: Dave Kohl

Mark Ruffalo: Dan Mulligan

Hailee Steinfeld : Violet Mulligan

James Corden: Steve

Catherine Keener: Miriam

