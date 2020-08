Salvano il cane dall’incendio e lo riconsegnano al padrone. L’abbraccio è commovente – VIDEO

Un cane si è riunito con il suo proprietario dopo essere stato in balia degli incendi californiani per tre giorni.

Il povero animale è stato salvato dai vigili del fuoco, che sono intervenuti durante l’incendio sviluppatosi in California, e precisamente nella Foresta Nazionale di San Bernardino, in seguito all’autocombustione di una vettura diesel.

Per arginare il rogo, cominciato venerdì scorso, sono intervenuti più di 1.300 vigili del fuoco. Il vasto incendio ha costretto il pensionato Greg Skeens a fuggire dalla sua casa a Banning, ma il suo cane, Buck, è scappato per inseguire un coyote e non è più tornato.

L’uomo era preoccupatissimo per il suo cane, temendo potesse essere aggredito da un branco di coyote. “Stava inseguendo un coyote tre volte più grande… pensavo che ormai non ci fosse più nulla da fare”, ha detto ai media locali.

Buck e Greg, il nuovo abbraccio è emozionante

Fortunatamente il cane è stato individuato e salvato da alcuni vigili del fuoco della contea di Orange, ed è stato riportato da Greg. Le riprese scattate durante il salvataggio mostrano Buck che viene trasportato da un vigile del fuoco giù da una collina e portato in un ricovero per animali dove gli viene dato cibo e acqua.

Come riportato dal Daily Star, non appena gli ufficiali hanno saputo della scomparsa del cane di Greg hanno provveduto a far riabbracciare l’uomo e il suo cane. Un incontro davvero commovente ed emozionante, immortalato dagli stessi vigili, che sono poi tornati nei boschi per continuare il loro lavoro in prima linea.

