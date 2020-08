Uomo completamente nudo insegue un cinghiale tra i turisti: la scena è surreale ma c’è una ragione

Un uomo senza alcun vestito indosso è stato fotografato mentre inseguiva un cinghiale. I turisti sono rimasti a bocca aperta ma lo ha fatto per un motivo

Una scena a dir poco surreale quella alla quale hanno assistito alcuni turisti che si stavano rilassando tra gli alberi. Un uomo completamente nudo è stato immortalato e visto da decine di persone mentre inseguiva un cinghiale: la foto che ha catturato quell’istante è davvero esilarante e sicuramente chi ha assistito alla scena dell’uomo senza alcun vestito adosso intento a rincorrere un enorme cinghiale avrà iniziato a ridere a crepapelle. Ma c’è un motivo ben preciso: l’uomo, un naturista, stava inseguendo l’animale perchè poco prima gli aveva sottratto la sua borsa e stava fuggendo tenendola in bocca. La vicenda è avvenuta lo scorso mercoledì sulla riva di un lago chiamato Teufelssee che si trova ad ovest di Berlino. L’uomo si era tolto i vestiti per prendere il sole quando il cinghiale, che in queste zone è molto diffuso, si è avvicinato agli oggetti del bagnante rubandogli una delle borse e costringendolo ad alzarsi e, senza nemmeno avere il tempo di indossare un vestito, iniziare a rincorrerlo davanti a decine di turisti. La foto è diventata immediatamente virale anche perchè alle spalle di uomo e cinghiale, c’erano i piccoli dell’animale: e tra le sue fauci la borsa gialla contenente un portatile, come rivelato dal Daily Mail.

Moltissimi cinghiali in Germania

La Freikörperkultur, ovvero la cultura dei corpi liberi, è molto diffusa in Germania dunque non di rado capita di imbattersi in spiagge o angoli dedicati agli amanti del naturismo. E secondo quanto rivelato dall’agenzia statistica europea Eurostat nell’Unione Europea sono presenti 150 milioni di suini, il 40% dei quali distribuito tra Germania e Spagna. Quanto accaduto dunque potrebbe verificarsi di nuovo in futuro?

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!