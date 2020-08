Atterrano a mezzanotte e sono appena scattate le misure anti-Covid: 158 passeggeri obbligati alla quarantena

Ben 158 passeggeri atterrati ad Oslo poco dopo la mezzanotte dovranno trascorrere dieci giorni in isolamento. La Norvegia ha avviato misure anti-Covid per chi arriva dalla Francia

Appena atterrati in Norvegia è stato loro comunicato che avrebbero dovuto trascorrere dieci giorni in Quarantena ed isolamento. Un volo amaro per 158 passeggeri decollati da Nizza e arrivati ad Oslo poco dopo lo scoccare della mezzanotte, quando nel Paese erano appena entrate in vigore nuove misure anti-Covid riguardanti proprio chi sarebbe arrivato dalla Francia. E così i passeggeri del volo SAS hanno dovuto applicarle per prime dopo l’arrivo nella capitale norvegese, costretti all’auto isolamento per dieci giorni: se l’aereo fosse atterrato soltanto qualche minuto prima questa misura non sarebbe stata applicata nei loro confronti. L’obbligo di quarantena per i cittadini provenienti dalla Francia è scattato infatti dalla mezzanotte dell’8 agosto, come conseguenza del netto incremento di contagi nel Paese. Una situazione che ha portato il governo norvegese a considerarlo come zona rossa dalla mezzanotte compresa.

L’aereo è atterrato a mezzanotte in punto

Una consigliera del ministero della Sanità ha dichiarato: “Il passaggio a ‘zona rossa’ è avvenuto a partire da mezzanotte compresa. Quindi che sia atterrato a mezzanotte o a mezzanotte e un minuto non fa differenza, devono fare una quarantena”. Una puntualizzazione derivante dal fatto che, stando alle tabelle dell’aeroporto di Oslo e della compagnia aerea, il volo SK4700 sarebbe atterrato a mezzanotte in punto, peraltro in anticipo di nove minuti sull’orario di arrivo previsto. Per chi in Norvegia avrebbe dovuto trascorrere solo pochi giorni di vacanza dunque, la quarantena potrebbe averla definitivamente cancellata.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!