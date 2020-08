Escort è positiva al Coronavirus ma fugge e scompare nel nulla: si temono contagi

Una donna che esercita come escort si è dileguata dopo che le è stato comunicato l’esito, positivo, del tampone. Non sarà facile ricostruire la rete di contatti

C’è una certa preoccupazione in seguito alla scoperta di un caso di positività che potrebbe essere venuto in contatto con molte persone. Si tratta di una escort, trovata positiva a Crotone ma che ha fatto perdere le sue tracce generando una allerta Coronavirus proprio per essersi data alla fuga anzichè collaborare con le autorità sanitarie. Il tutto è successo poco dopo che le è stato comunicato l’esito del tampone al quale si era sottoposta pochi giorni prima e che ha confermato il contagio. La notizia è stata riportata dal Corriere della Calabria: i controlli per individuare tutti i contatti avuti dalla escort negli ultimi giorni sono stati immediatamente avviati dall’Asp della città calabrese ma nel frattempo la donna è scomparsa nel nulla e i tentativi di individuarla sono, al momento, risultati vani. Uno scenario che rende difficile se non impossibile ricostruire la rete di contatti attraverso un’accurata indagine epidemiologica e dunque intervenire prontamente, nel caso di nuovi contagi, per contenere la diffusione del Coronavirus.

A luglio il caso della escort peruviana positiva

È il secondo caso di questo tipo in Italia dopo quello avvenuto a metà luglio: una escort di origine peruviana con i sintomi della Covid-19 era stata ricoverata a Foligno, in Umbria. La donna aveva preso in affitto un appartamento a Modica e in Sicilia aveva esercitato per poi viaggiare tra diverse regioni italiane prendendo anche mezzi pubblici e incontrando molti clienti. Anche in quel caso non è stato per nulla semplice rintracciarli tutti e sono stati lanciati diversi appelli affinchè i clienti della donna si facessero vivi superando l’imbarazzo in virtù dei possibili rischi per la loro salute.

