Quello che c’è da sapere su Il dottore vi ucciderà subito: trama e curiosità su Dottor Death

Il dottore vi ucciderà subito, è un film tv, uscito nelle tv estere nel 2019, titolo originale: Dottor Death.

Si tratta di un thriller diretto dal regista Rob Pallatina, che vi terrà con il fiato sospeso.

Per vederlo, basterà sintonizzarsi su Rai2 stasera sabato 8 agosto, alle ore 21.05 circa, per una serata all’insegna del brivido.

Il dottore vi ucciderà subito: trama

Durante una vacanza sulla neve, Sara Crenshaw è vittima di un brutto incidente sugli sci e viene trasportata d’urgenza in ospedale.

A dispetto del parere dei medici che vorrebbero amputarle la gamba, il dottor Vincent grazie ad un intervento tempestivo, riesce a salvarla e la ragazza vuole conoscerlo per dimostrargli tutta la sua gratitudine.

Per strane circostanze, non riesce a trovare il dottor Vincent e viene trasferita in un’altra clinica dove poter intraprendere un percorso di riabilitazione.

Qui, si innamora del suo terapista, Jake e tra i due, col tempo, nasce un rapporto profondo.

Il ritorno del dottore

È proprio in queste circostanze che come per magia, compare di nuovo il dottor Vincent, che dimostra fin da subito di avere brutte e oscure intenzioni nei confronti della ragazza, anche se quest’ultima sembra non accorgersene immediatamente.

La povera Sara riuscirà a salvarsi?

E quali sono le reali intenzioni del dottore?

Il dottore vi ucciderà subito: curiosità

Il film il dottore vi ucciderà subito, è stato prodotto da Two Guys and a Film e distribuito da The Asylum.

Non è stato proiettato al cinema e non si può trovare in streaming, poiché è un film tv.

Il cast

Gina Vitori: Sara Crenshaw

Antony Jensen: Dottor Vincent

Matthew Pohlkamp: Jake

Joel Berti: dottor Randolf

Kate Watson: Rosaland Golding

Philip Nathanael: Kenny

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!