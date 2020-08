Quello che c’è da sapere su La Piccola Principessa: trama del film tratto da un romanzo di Frances Burnett

La piccola principessa è un film americano del 1995, di genere drammatico, diretto da Alfonso Cuarón.

Il film è ambientato durante la prima guerra mondiale e racconta le vicende sfortunate di una splendida bambina .

Per vedere il film basterà sintonizzarsi stasera 8 agosto, su Italia1 in prima serata.

La piccola principessa: trama

Durante la prima guerra mondiale, il capitano aristocratico, Richard Crewe, si arruola volontario come ufficiale per combattere gli inglesi.

A causa di questo, decide di lasciare la sua dolce bambina, Sara Crewe, in un collegio di New York.

La piccola non ha la mamma, in quanto è morta quando lei era molto piccola, portando in grembo sua sorella.

Il capitano, prima di lasciare la bambina al collegio femminile, si raccomanda alla direttrice, Miss Maria Minchin, affinchè possa donare a sua figlia, tutto ciò di cui avesse bisogno.

Regala alla piccola un medaglione con la foto di sua madre e una bambola francese, con l’idea di farla sentire meno sola.

Nonostante la direttrice del collegio sia una donna perfida, per riuscire ad ottenere più soldi da Richard, fa di tutto per trattare sua figlia con tutti gli accorgimenti possibili, organizzandole anche una sontuosa festa per il suo compleanno.

Ma all’improvviso tutto cambia

Quando il capitano viene dichiarato morto (in realtà invece è gravemente ferito), la direttrice cambia atteggiamento verso la dolce bambina, consapevole che non avrebbe ricevuto alcun denaro da parte di quella famiglia, in quanto la piccola non aveva nessun parente stretto.

La perfida donna trasferisce Sara in soffitta e la costringe a lavorare come serva.

La bambina, nonostante la vita triste e infelice, è gentile con gli altri e per questo è amata da tutti.

Nel frattempo il capitano viene salvato da un anziano signore, in cerca di informazioni di suo figlio, anch’egli scomparso in Europa durante un’azione.

Sara crea un rapporto amichevole con le altre ragazze del collegio, ma quando quest’ultime la vanno a trovare nella sua stanza, Miss Maria Minchin si arrabbia e punisce Sara ordinandole di fare le faccende domestiche per il giorno dopo, senza mangiare nulla e prendenda in giro sul fatto che sia una principessa.

Cosa succederà alla piccola e dolce bambina?

La piccola principessa: curiosità

Il film è tratto dal romanzo del 1905, scritto da Frances Burnett.

È un adattamento della versione cinematografica del 1939.

Il film, pur non avendo fatto successo al botteghino, ha ottenuto ben due nomination all’Oscar ed è stato acclamato dalla critica.

Il cast

Liesell Matthews: Sara Crewe

Liam Cunningham: Capitano Richard Crewe

Eleanor Bron: Miss Maria Minchin

Rusty Schwimmer: Amelia Minchin

Vanessa Lee Chester: Becky

Arthur Malet: Charles Randolph

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!