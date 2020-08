Stupra una donna con il viso coperto dalla mascherina. La polizia arresta un 19enne

Una donna è stata violentata nell’Hampshire, stando a quanto riferito dalla polizia locale.

I report delle forze dell’ordine affermano che il responsabile sarebbe un uomo, che ha aggredito la vittima, 40 anni, alle spalle, vicino alla costa di Southsea, tra le 21:00 e le 23:30 di lunedì scorso.

Stando a quanto riportato dalla polizia, l’uomo, che sembra indossasse anche una mascherina protettiva, ha aggredito la donna in un parco che si trova vicino al lungomare della città britannica, sulla Clarence Esplanade. La polizia ha avviato subito un’indagine, individuando e arrestando un sospetto: si tratta di un 19enne, sospettato di stupro e rilasciato sotto inchiesta.

Il sospetto aggressore è bianco, robusto e con la barba

La vittima ha subito una sospetta frattura allo zigomo e contusioni varie, che hanno reso necessario il ricovero in ospedale. La polizia dell’Hampshire ha già fatto un appello alla popolazione, chiedendo a chiunque sappia qualcosa sull’aggressione di farsi avanti: lo riporta il quotidiano “Metro”.

Il sospetto è stato descritto come un uomo bianco di corporatura robusta, con peli sul viso. L’ispettore detective Wayne Jackson, aveva rilasciato una dichiarazione ai media locali: “Sappiamo che questa zona del parco è ampiamente utilizzata dai residenti per le passeggiate quotidiane – ha detto Jackson – Vorremmo fare appello a coloro che erano nelle vicinanze lunedì sera per mettersi in contatto con noi”.

