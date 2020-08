Bold Pilot: leggenda di un campione, la storia vera che ha ispirato il film

Stasera 9 agosto 2020 andrà in onda in tv ‘Bold Pilot – Leggenda di un campione’, film turco basato su una storia vera di un fantino e del suo cavallo.

Per gli spettatori di Canale 5 questa sera alle ore 21:21 andrà in unda Bold Pilot, un film Turco del 2018 diretto da Ahmet Katiksiz. Si tratta della storia vera di uno dei più famosi cavalli da corsa Turco, divenuto celebre per le sue eccezionali doti.

Il titolo prende il nome dal cavallo, che a sua volta significa “Pilota coraggioso”. E’ la storia biografica del fantino Halis Karatas (Koç), la cui vita cambia quando incontra il cavallo Bold Pilot e ne riconosce le straordinarie qualità.

Il film narra le numerose vittorie che i due campioni hanno conseguito insieme tra gli anni 90′ e 2000, e della storia d’amore tra il fantino e Begum Atman, figlia di Özdemir Atman, presidente dell’Old Turkey Jockey Club. Il film vuole essere anche una celebrazione alla ragazza, erede del prestigioso club (che deteneva la proprietà del cavallo) e deceduta prematuramente nel 2014.

Qualche parola sul vero campione, il cavallo



Bold Pilot nasce nel 1993 ed e a soli 3 anni divenne famoso vincendo la nota Gazi Race con un tempo record di 2.26.22. Questa competizione si tiene ad Istanbul dal 1927 e vede competere tra loro 22 purosangue in una corsa di 2,4 km in senso orario su fondo erboso.

La corsa deve il suo nome al fondatore della Repubblica Turca, Gazi Mustafa Kemal, a cui rende omaggio. Oltre al tempo Bold fissò un altro record in questa competizione, vincendo 8 corse su 9. Con l’altro protagonista del film, il fantino Halis Karatas, vinsero 16 corse su 22 disputate.

La razza di Bold Pilot è conosciua in italiano come “purosangue inglese” (thoroughbred).

