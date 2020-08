Conduceva la ragazza al guinzaglio per un gioco BDSM: feticista assolto

Un feticista è stato scagionato dall’accusa di abuso su “animale domestico umano” per aver portato a passeggio al guinzaglio due patner.

In Scozia un feticista si è trovato ad affrontare delle bizzarre accuse ricevute per aver condotto a passeggio uno dei suoi patner tenendolo al guinzaglio. Scott Hanlon, questo il nome dell’uomo, è stato accusato di abuso di “animali domestici umani” per aver messo il guinzaglio, letteralmente, ad una giovane donna di 19 anni. La ragazza indossava una maschera da cane in pelle, nota come cappuccio da cucciolo, e veniva condotta a passeggio dall’uomo, ormai conosciuto in zona per la vicenda.

La donna, consenziente, stava partecipando ad un gioco BSDM in cui l’altro prova piacere nel vedere il partner sottomesso mentre assume il ruolo di un animale da compagnia.

L’udienza e la condanna, ma non quella prevista

Una vicina ha testimoniato presso la corte, affermando di aver visto la ragazza indossare una maschera con le orecchie. Afferma anche di aver visto l’uomo strattonare il guinzaglio mentre erano a passeggio.

Il Daily Star riporta come durante l’udienza sia emerso un intervento della polizia presso appartamento dell’accusato, il 28 giugno. In quell’occasione la ragazza affermò di aver vissuto con Harlon per quasi un anno come suo “animale domestico”. La ragazza aveva chiamato spaventata in seguito ad una lite avvenuta con il compagno, dopo la quale si è rinchiusa in bagno. Un altro uomo è stato sentito per aver partecipato a dei giochi particolari con l’accusato, subendo da lui l’incisione delle iniziali sulla schiena con l’ausilio di una lama fissata ad una bacchetta.

Harlon si è difeso in tribunale dicendo che si tratta di una specie di gioco di ruolo. “E’ anche una forma di identità. Alcune persone si identificano come sottomesse proprio come alcune persone si identificano gay o etero” ha aggiunto l’uomo.

Harlon, scagionato dalle accuse per maltrattamento, è stato condannato comunque a 4 mesi per aver cercato di impedire le dichiarazioni della ragazza. L’accusa ha riportato le parole con cui l’uomo ha minacciato la giovane: “Faresti meglio a non rilasciare una fottuta dichiarazione o sei fottuta per sempre”.

Secondo lo sceriffo, che ha assegnato all’uomo una condanna a 4 mesi di carcere, “Pervertire il corso della giustizia o tenare di farlo, è qualcosa che i tribunali, per definizione, considerano molto serio”.

