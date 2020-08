Perde il lavoro a causa del Coronavirus: il giorno dopo scopre di aver vinto 1,1 milioni alla lotteria

Un uomo ha vinto alla lotteria 24 ore dopo essere stato licenziato. In precedenza anche la moglie era rimasta senza occupazione. Ora cambia tutto

Ha dimenticato quello che sarebbe certamente stato il giorno più difficile della sua vita soltanto poche ore dopo, quando ha ricevuto la notizia più bella e inaspettata. Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto ad un operaio, licenziato dai titolari dell’azienda per la quale lavorava e che poco prima aveva anche perso il fratello. Diventato, il giorno dopo, uno dei vincitori della lotteria aggiudicandosi nientemeno che un milione di sterline, circa 1,1 milioni di euro. Il fortunato si chiama David Adams vincitore insieme alla moglie Shelley del montepremi messo in palio che gli permetterà di vivere a lungo senza alcun problema economico. I due vivono in un piccolo paese chiamato Chipping Norton, nella contea dell’Oxfordshire. Purtroppo anche loro sono stati direttamente toccati dalla pandemia di Coronavirus: poche ore prima di vincere il milione con la sequenza 4, 10, 13, 24, 53, 56 e numero jolly 22, David era stato licenziato dalla sua attività di falegname industriale. L’anno prima anche Shelley era rimasta senza lavoro, dopo che le è stata diagnosticata la sclerosi multipla che l’ha obbligata a dedicarsi al 100% alla salute e ai controlli medici.

La vittoria epilogo felice di un anno orribile

“È stato un momento davvero difficile, ma restiamo uniti e cerchiamo di continuare a sorridere, qualunque cosa la vita ci metta davanti hanno dichiarato alla stampa britannica Mai, nei nostri sogni più sfrenati, avremmo pensato che la prossima cosa sul nostro cammino sarebbe stato 1 milione di sterline”. hanno raccontato i due che ora hanno intenzione, non appena la pandemia lo permetterà, di fare un viaggio in prima classe in Canada, una prima volta in aereo per raggiungere alcuni parenti. Peraltro alle spalle hanno anche dei pesanti lutti: ad aprile è morta la cognata di Shelley a causa di un infarto mentre due settimane dopo è deceduto il fratello a causa della Covid-19. La scoperta della vincita è stata fatta il 2 agosto: Shelley pensava inizialmente si trattasse di una somma non ingente ma quando ha guardato in faccia il marito si è resa conto che non era così. “Inutile dire – ha spiegato – che nessuno di noi ha dormito bene per il resto della notte”. David ha anche un secondo desiderio, un’auto nuovo.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!