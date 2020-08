Sottoposto a doppio trapianto di reni non ce l’ha fatta: Maurizio è morto a 25 anni

Un organo gli è stato donato dal padre. Maurizio ha lottato con tutte le sue forze ma dopo due trapianti di reni si è spento a soli 25 anni

Doveva essere l’inizio di una nuova vita ma purtroppo non ce l’ha fatta, morto a soli 25 anni. Maurizio ha lottato fino all’ultimo, con i genitori Luca e Rita sempre al suo fianco insieme alla fidanzata Chiara, ma infine ha dovuto arrendersi. Il giovane è stato sottoposto ad un doppio trapianto di rene, uno dei quali donato proprio dal padre pochi mesi fa. Il figlio è infatti nato con alcuni problemi di salute ed il trapianto non poteva più essere rimandato, necessario per potergli permettere di avere una vita più sana e tranquilla. Maurizio Cencioni non ha mai mollato ma venerdì le sue condizioni sono drasticamente peggiorate: tutti a Bagnoregio, dove viveva, conoscevano non solo la sua storia ma anche le difficoltà affrontate dai genitori per aiutarlo e sostenerlo. Il 25enne si è dovuto sottoporre per anni a dialisi ma questo non lo aveva mai fermato, impegnato in prima linea nel mondo del volontariato e, tra le altre cose, del Comitato festeggiamenti per il patrono. Il prossimo 7 settembre avrebbe festeggiato i 26 anni ma purtroppo, come sottolineato dal sindaco Luca Profili, “se ne è andato troppo presto”.

A Bagnoregio è lutto cittadino

Il primo trapianto è avvenuto a Siena grazie al rene donatogli dal padre ma purtroppo il ragazzo ha rigettato l’organo. A giugno è stato organizzato un secondo trapianto da donatore esterno. Il corpo lo ha finalmente accettato ma il rene non ha mai iniziato a funzionare ‘a pieno regime’. Pochi giorni fa il ragazzo ha accusato una febbre molto alta ed è stato portato in ospedale; si trattava di un’infezione arrivata agli altri organi e che lo ha portato alla morte. A Bagnoregio è stato dichiarato il lutto cittadino.

