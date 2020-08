Angie Cepeda oggi: cosa fa la protagonista con Pieraccioni de il paradiso all’improvviso?

Angie Cepeda è la protagonista della divertente commedia: il paradiso all’improvviso, con Leonardo Pieraccioni

Il paradiso all’improvviso, segna il ritorno di Leonardo Pieraccioni sui grandi schermi dopo due anni di pausa e con lui c’è anche Angie Cepeda, l’attrice colombiana molto famosa nel suo paese d’origine.

Angie Cepeda: biografia

L’attrice è nata a Cartagena de Indias, in Columbia, il 2 agosto del 1974.

È conosciuta principalmente per essere stata la protagonista del film: Pantaleón e le visitatrici.

Per il cinema italiano è stata una delle protagoniste del film il paradiso all’improvviso.

È stata legata sentimentalmente al cantante argentino Diego Torres ed è la sorella dell’attrice Lorna Paz.

Angie Cepeda: come l’ha scoperta Leonardo Pieraccioni?

Pieraccioni ha scoperto Angie Cepeda, andando al cinema, dove proiettavano il film Pantaleón e le visitatrici.

Nella pellicola l’attrice colombiana interpreta una prostituta di una bellezza unica e non è difficile credere che Pieraccioni l’abbia voluta fortemente per il suo film.

Si dice che l’attore sia rimasto incantato dalla sua bellezza e bravura e non abbia perso tempo a mettersi in moto per riuscire a contattarla.

Nel film di Pieraccioni l’attrice colombiana, interpreta un donna in cerca del vero amore.

Amaranta, come si chiama nel film, viene ingaggiata da un amico di Lorenzo ( Pieraccioni), per fare una scommessa, in quanto secondo lui, l’amico si sarebbe innamorato di lei nei pochi giorni che avrebbero trascorso insieme.

Infatti così accade. Ma nonostante lo scherzo iniziale, anche Amaranta, di cui il vero nome è Anna, alla fine finirà per provare qualcosa per lui.

Riguardo ai paragoni con Sofia Loren da giovane, al Corriere della Sera, rivela: “Non lo sapevo, grazie, ne sono lusingata. Però se si guarda soltanto il look, è pericoloso”.

Evidentemente la bellissima attrice colombiana, vorrebbe essere considerata anche per la sua bravura, oltre che per la sua indubbia bellezza.

