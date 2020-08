Chiave inglese cade dall’8° piano e si conficca nel suo cranio: uomo sopravvive miracolosamente

Un uomo che passava casualmente sotto un palazzo è stato colpito da una chiave inglese piovuta dall’8° piano che gli si è conficcata in testa.

Lo scorso 6 agosto a Shenyang, capitale della provincia di Liaoning (Cina), un uomo giunto in città per questioni d’affari è stato vittima di un’incredibile incidente. Mentre camminava per una delle vie principali della metropoli asiatica, l’uomo è stato colpito da una chiave inglese precipitata dall’ottavo piano di un palazzo. L’utensile è precipitato in verticale, conficcandosi al centro della sua testa con la parte anteriore dell’attrezzo. L’uomo, scosso dal colpo ricevuto, si è accasciato a terra lamentando un dolore atroce.

Nonostante il violento colpo subito alla testa ed il fatto che la chiave inglese si sia incastrata nel suo cranio, l’uomo non ha mai perso la coscienza ed è rimasto sveglio finché non sono arrivati i soccorsi. La curiosa notizia è giunta in occidente solo perché qualche passante ha scattato una foto del pover’uomo con la chiave inglese in testa e l’ha pubblicata sui social. Lo scatto, data la singolarità, è diventato virale nel giro di qualche giorno.

Uomo sopravvive miracolosamente dopo essere stato colpito da una chiave inglese precipitata dall’8° piano

Lo sfortunato uomo d’affari è stato portato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto ad un’intervento di rimozione. L’operazione neurochirurgica è stata un successo, i medici hanno rimosso la chiave inglese dal cranio dell’uomo e anche dei frammenti di cranio spaccati dall’urto. Per sua fortuna l’incidente non ha causato nessun danno fisico o psichico. Ciò nonostante il protagonista di questa assurda vicenda rimarrà sotto osservazione ancora per qualche giorno.

