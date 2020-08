Funghi allucinogeni per i malati terminati: riconosciuto in Canada il sostegno al fine-vita

Per i malati terminali canadesi è stato introdotto un importante diritto: quello a limitare il più possibile la sofferenza e la paura.

In Canada quattro malati terminali hanno ottenuto il diritto ad assumere un farmaco derivato da funghi allucinogeni. La sostanza ricavata dal fungo, la psilocibina, era stata dichiarata fuorilegge nel 1974. L’autorizzazione arriva dal Ministro della Sanità Canadese, Patty Hajdu, a distanza da 100 giorni dalla richiesta.

Secondo la notizia riportata da news.sky.com, si tratterebbe dei primi canadesi a cui è stato concesso l’utilizzo legale della sostanza dalla sua messa al bando ad oggi.

La strada che ha condotto alla decisione

In giugno uno dei pazienti, Thomas Hartle, di Saskatoon, si rivolse direttamente al Ministro alla ricerca di sostegno dopo aver esaurito ogni altra opzione per fronteggiare l’ansia della morte.

L’uomo di 52 anni, affetto da un cancro al colon in stadio terminale, ha realizzato un video in cui si rivolgeva alla signora Hajdu, spiegando che “non c’è nulla a disposizione che possa trattare il terrore esistenziale.”

L’uomo commenta positivamente l’accoglimento della sua richiesta. Un altra paziente, Laurie Brooks, della Colombia britannica, vede in questa decisione “il riconoscimento del dolore e dell’ansia di cui ho sofferto.”

Gli studi sulla sostanza

Utilizzare ogni mezzo possibile per sostenere chi sta morendo e alleviarne le sofferenze è un segno di civiltà e compassione. La speranza ora è che questo diritto venga riconosciuto a tutti, in Canada come altrove.

Uno studio del 2017 a cura dell’Imperial College di Londra ha scoperto come l’uso della psilocibina aiuti a curare stress e depressione li dove altre terapie hanno fallito.

Uno studio di quest’anno condotto dalla Grossman School of Medicine della New York University confermagli effetti della sostanza, affermando che una singola dose può avere effetti anti-ansia e anti-depressivi che possono durare per quasi 5 anni.

