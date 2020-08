“Ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Roma”: l’annuncio di Virgina Raggi per l’elezione 2021

In barba ai non pochi detrattori e in barba al vincolo del secondo mandato, Virginia Raggi ha annunciato al Foglio la propria volontà di ricandidarsi alle comunali dell’anno prossimo, dopo averlo detto in video conferenza alla maggioranza grillina che governa il Campidoglio: “Ho parlato con la mia famiglia, ho parlato con i vertici del M5S: ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Roma”.

Con una metafora alimentare, la prima cittadina della Capitale ha aggiunto: “Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti”.

Una scelta “per il bene della Capitale”, in un momento in cui gli avversari – tanto il centrodestra quanto il centrosinistra – non hanno stabilito chi candidare per provare a tornare al governo della Capitale (il centrodestra ha espresso l’ultimo sindaco con Gianni Alemanno, il centrosinistra con Ignazio Marino).

Queste le parole della Raggi, fortemente appoggiata soprattutto da Beppe Grillo – suo principale sponsor: “Una scelta contro i giochi di palazzo, ma dettata dal bene per la Capitale”.

Candidatura Virgina Raggi 2021, tocca ai militanti per la deroga al seconda mandato

Adesso toccherà ai militanti del Movimento 5 Stelle ratificare la candidatura: da statuto Vito Crimi, attuale capo politico, dovrà mettere ai voti su Rousseau la scelta di Raggi, per una eventuale deroga al secondo mandato.

Virginia Raggi è infatti stata consigliere d’opposizione nella consiliatura di Ignazio Marino (terminata nel 2015), oltre che sindaca a partire dal 5 giugno del 2016.

