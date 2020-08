Massimo Giletti sotto scorta dopo le minacce del boss mafioso Filippo Graviano – VIDEO

Massimo Giletto da due settimane è protetto da una scorta di carabinieri per una maggiore protezione dopo le minacce del boss mafioso Filippo Graviano

Massimo Giletti di recente è stato minacciato da Filippo Graviano. Il noto boss mafioso non ha gradito l’inchiesta giornalistica del conduttore a Non è l’Arena in merito al possibile ritorno a casa di alcuni mafiosi per paura di essere contagiati dal Coronavirus durante la pandemia.

Le intercettazione delle chiamate di Graviano sono avvenute dentro carcere di massima sicurezza. Dopo le minacce del boss mafioso, Giletti ha già a disposizione da due settimane una scorta di carabinieri. Questa gli è stata affidata dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese con lo scopo di garantirgli maggiore sicurezza.

Sara Fonte

