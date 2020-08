Modella curvy scopre che un suo spasimante faceva il doppio gioco con l’amica: una scoperta incredibile?

Una modella curvy ha scoperto che il suo spasimante ci provava contemporaneamente con la sua migliore amica, ma si tratta di una scoperta scioccante?

Di recente una prosperosa modella russa residente a Mosca, Anastasia Berthier, ha lanciato una crociata contro gli uomini disonesti. Divenuta famosa sul web per i suoi scatti hot e per il suo seno fuori dal comune, la modella russa ha accresciuto la sua fan base aprendo un account sul sito ‘Onlyfans‘, in cui è possibile trovare soft e hard porn, ma anche contenuti di diverso tipo, come fitness, cura del corpo etc.. (in base a come le modelle vogliono utilizzarlo). Proprio sul profilo del sito la bella Anastasia ha ricevuto proposte per uscite, fidanzamenti e matrimoni.

Proprio sul sito britannico la modella aveva approfondito la conoscenza con un uomo, il quale le faceva una corte spietata e l’aveva invitata a cena. Anastasia aveva accettato, ma alla fine ha dovuto rifiutare l’invito e rinviarlo. Qualche giorno dopo ha scoperto che lo spasimante era uscito a cena quella stessa sera con una sua amica. Infastidita dal comportamento dell’uomo ha deciso di creare una chat WhatsApp con due amiche e si è resa conto che molti dei suoi spasimanti in realtà ci provavano in contemporanea anche con le sue amiche. Una volta scoperti, Anastasia ha messo in guardia le altre modelle, dicendo loro di non fidarsi di chi promette mari e monti.

Nel denunciare l’accaduto, Anastasia ha spiegato: “Dopo alcune situazioni simili a queste, io e le mie amiche abbiamo deciso di creare un gruppo WhatsApp in cui inserire gli uomini sospetti e disonesti, così da mettere in guardia le altre da questi così detti ‘Casanova’”. Successivamente la modella è passata a parlare delle dimensioni gargantuesche del suo seno ed ha spiegato che è talmente grosso che spesso non trova intimo o magliette che si adattino alle sue misure. Una problematica seria, visto che donne nella sua situazione hanno difficoltà a trovare indumenti che le facciano stare a proprio agio.

Per quanto riguarda gli spasimanti su internet, la scoperta è tutt’altro che sensazionale. Difficile, infatti, credere a qualcuno che promette il mondo e si dice innamorato guardando una semplice foto, sarebbe ingenuo da parte della modella ritenere il contrario. Tuttavia se il gruppo potrà servire a qualcuno per evitare una delusione amorosa, avrà avuto la sua utilità.

