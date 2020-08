Palio di Siena, salta la corsa: storia e funzionamento della nota competizione toscana

Quest’anno il Palio di Siena non ci sarà: dopo l’annullamento della prima giornata, prevista per il 2 luglio, anche la storica corsa del 16 di agosto è stata annullata.

A Siena quest’anno non si correrà a causa delle norme di sicurezza poste in essere per tenere a bada la pandemia. Erano 76 anni che nulla riusciva a fermare il Palio, nemmeno le numerose polemiche che le “carriere” portano con se ogni anno a causa della strage di cavalli durante la corsa. Fino al 2018 la conta degli animali morti a causa delle cadute era di 51 esemplari, stando ai dati denunciati dalla LAV.

Fin ora il Palio di Siena si era fermato solo due volte, in occasione della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. La decisione è stata presa in occasione dell’incontro tra il sindaco di Siena Luigi De Mossi, il Magistrato delle Contrade e i vertici delle stesse, oltre al questore della città. E’ stato il primo cittadino a spiegare come il Palio sia la “festa del popolo”, attualmente impossibilitato a goderne a causa delle limitazioni imposte. All’inizio si era pensato di posticipare le date, fissandole per il 22 agosto e il 26 settembre. Si era ipotizzato anche di riunirle in un unica giornata intensa. Ostracismo unanime invece riguardo la terza ipotesi, la stessa che ha permesso la conclusione del campionato. “A porte chiuse non esiste” riportò la Gazzetta.

Il funzionamento del Palio

Il Palio di Siena è una competizione nello stile della giostra equestre di origine medievale, ma non si tratta di una semplice rievocazione. E’ una corsa estremamente sentita dai partecipanti, che spronano i cavalli al massimo, spesso con esiti disastrosi.

Partecipano 10 Contrade su le 17 totali in cui è divisa la Città, secondo i confini stabiliti nel 1979 dal Bando di Violante di Baviera, Governatrice della città.

Numerosi e complessi sono i preparativi della corsa, che ha il suo inizio allo scoppio del mortaretto che anticipa l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ai fantini viene consegnato un frustino in nerbo di bue con cui incitare il cavallo o addirittura ostacolare gli avversari.

Subito dopo i cavalli vengono allineati, secondo l’ordine di estrazione, e sarà l’entrata dell’ultimo cavallo a dare inizio alla vera e propria corsa. A scegliere il momento della partenza è quindi, a sorpresa per gli altri, l’ultimo fantino. Se la partenza venisse ritenuta non valida, verrà segnalato con lo scoppio di un ulteriore mortaretto, a seguito del quale i cavalli dovranno compiere tre giri di pista per circa 1000 mt. La vittoria viene assegnata al primo cavallo arrivato, anche se questo dovesse giungere senza fantino.

