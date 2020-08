Ultimo saluto all’angelo danzante: ritrovato in un fiume il corpo della 12enne scozzese scomparsa

Il corpo della giovane Ava Gray è stato recuperato in fondo al fiume Leven, in Scozia, dove la 12enne si era ritrovata in difficoltà prima di annegare

Non si danno pace amici e parenti di Ava Gray, la 12enne morta annegata nel fiume Leven, in Scozia. Poliziotti e vigili del fuoco hanno effettuato una ricerca frenetica che, purtroppo, ha dato l’esito peggiore: ieri notte il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel fiume Leven, vicino a Balloch Bridge, nel West Dumbartonshire.

Il tributo degli amici all’ “angelo danzante”

Tutti gli amici si sono riversati sui social media per esprimere il dolore della perdita di Ava, che amava e praticava la danza. La sua insegnante di ballo, Holly Douglas, ha scritto: “Mio angelo danzante, ho il cuore spezzato. Le parole non possono descrivere il modo in cui mi sento. Ava ti amiamo così tanto che non sarai mai dimenticata e sarai sempre parte del nostro team e della nostra famiglia. Il mondo è un posto crudele pensando a tutta la famiglia in questo momento”.

Tantissimi gli amici che hanno espresso sul social il loro cordoglio per la scomparsa di Ava, la cui passione per la danza era nota a tutti.

Con lei disperso anche un altro bambino

Sono attualmente in corso le indagini per accertare la dinamica della tragedia. Stando a quanto riferito dai media locali, le forza dell’ordine non considerano la morte della 12enne come sospetta. Per recuperare il corpo di Ava le autorità locali hanno avuto bisogno di due imbarcazioni e di due autopompe. Assieme ad Ava era presente anche un bambino di 8 anni, ritenuto ancora disperso e le cui ricerche sono in corso.

