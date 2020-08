Uomo corpulento cade in un pozzo e vi rimane incastrato, per liberarlo ci vogliono 9 uomini: le incredibili immagini

Un uomo di stazza corpulenta è caduto dentro un pozzo e vi è rimasto incastrato: ci sono voluti 6 vigili del fuoco e 3 volontari per liberarlo.

L’immagine dell’uomo nudo ed incastrato in un pozzo di Luoyang, provincia di Henan, ha fatto il giro del mondo. Il malcapitato è infatti scivolato all’interno dell’apertura di cemento e per via della sua stazza vi è rimasto incastrato all’altezza del busto. Secondo quanto riportato dai media britannici, prima dell’incidente l’uomo stava aiutando i familiari a riempire il pozzo con materiale di rifiuto. La fonte d’acqua, infatti, si era prosciugata già da diverso tempo e l’apertura nel terreno era soltanto potenzialmente pericolosa.

Mentre la famiglia procedeva con il riempimento del pozzo, qualche oggetto buttato all’interno è rimasto incastrato. Per permettere al materiale di scendere e continuare con la chiusura del buco, il malcapitato ha deciso di spingerlo con i piedi. Ad un tratto, però, il materiale è scivolato all’interno e lui insieme ad esso. Per sua fortuna la sua stazza (pesa 125 chili) ha impedito che cadesse all’interno della struttura e si ferisse gravemente.

Uomo incastrato nel pozzo: in nove per liberarlo dalla prigionia

L’uomo, il cui cognome è Liu, ha capito subito che non sarebbe più potuto uscire senza l’aiuto di qualcuno. I familiari, quindi hanno chiamato i soccorsi spiegando quello che era successo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati 6 vigili del fuoco, dotati di vari strumenti di estrazione. Prima di procedere, i pompieri hanno legato una fune al torace di Liu, quindi gli hanno messo un’imbragatura dalla quale tirarlo. Mentre i vigili del fuoco tiravano per sollevarlo, tre familiari lo tenevano con la fune per evitare che scivolasse all’interno. Alla fine, dopo un po’ di sforzi, i soccorritori sono riusciti ad estrarlo dal pozzo.

