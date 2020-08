Catturano un coccodrillo di 50 anni, lo lasciano morire e lo decapitano: “È un demone”

Gli abitanti di un villaggio indonesiano hanno imprigionato un enorme coccodrillo per poi lasciarlo morire e seppellirlo, convinti che fosse maledetto

Dopo averlo catturato lo hanno bloccato in modo tale che non potesse liberarsi, ed infinte decapitato, convinti che si trattasse di un demone. La vittima di questo assurdo sacrificio era però un coccodrillo di 50 anni, lunghissimo (oltre 5 metri), che gli abitanti di un villaggio indonesiano delle isole Bangka Belitung hanno imprigionato e lasciato morire. Per riuscirci hanno costruito una trappola utilizzando lame molto affilate ed una rete, iniziando a dargli la caccia dopo che alcuni abitanti hanno raccontato di aver subito diversi attacchi. Una volta catturato il gigantesco coccodrillo è stato rinchiuso in una gabbia dove è rimasto imprgionato per due giorni.

Gli abitanti si sono rifiutati di consegnare l’animale ancora in vita

Nel frattempo è intervenuta la Natural Resources Conservation Agency che ha ininterrottamente fatto di tutto per trovare con i leader del villaggio un accordo e fare in modo che l’animale venisse risparmiato e spostato in un luogo sicuro. Ma nel villaggio si è fatta strada l’idea che il coccodrillo fosse un demone e i capivillaggio hanno dunque insistito perchè non venisse portato via, in quanto altrimenti lo spirito malvagio dell’animale non sarebbe mai scomparso. Il coccodrillo è così deceduto, patendo non poche sofferenze e dopo la sua morte gli abitanti lo hanno decapitato per poi seppellirlo appena fuori dal villaggio. Ma interrando la testa ad una certa distanza dal resto del corpo per evitare che lo spirito del coccodrillo continuasse a perseguirarli. Una superstizione questa purtroppo ancora molto diffusa sull’isola indonesiana.

