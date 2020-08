Chi è Valeria Fabrizi, attrice e protagonista della fiction “Che Dio ci aiuti”

Cenni biografici su Valeria Fabrizi, attrice e protagonista della fiction “Che Dio ci aiuti”.

Questo pomeriggio, Valeria Fabrizi è stata ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco dal lunedì al venerdì su Raiuno. L’attrice, protagonista della popolare fiction “Che Dio ci aiuti”, si è raccontata a lungo, tra carriera e vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi è nata a Verona, il 20 ottobre 1936. Orfana di guerra e amica di infanzia di Walter Chiari, tant’è che i due a Verona erano vicini di casa, esordì nel mondo dello spettacolo con i fotoromanzi. Nel 1954,ha debuttato nel cinema con un piccolo ruolo nel film comico a episodi “Ridere! Ridere! Ridere!”. Dalla metà degli anni cinquanta alla metà degli anni settanta, ha recitato in circa cinquanta film. Nel 1957, ha partecipato al concorso “Miss Universo”, dove è arrivata quarta.

Tra gli anni cinquanta e gli anni sessanta, è stata impegnata anche in varie riviste teatrali, dove poteva mettere a frutto anche il suo talento canoro, tra cui “Carlo non farlo” e “L’adorabile Giulio”, del duo Garinei e Giovannini. Ha lavorato anche con Erminio Macario.

Ha incominciato a lavorare in televisione accanto a suo marito Tata Giacobetti e al Quartetto Cetra nel 1964, in “Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde” e “Storia di Rossella O’Hara” della “Biblioteca di Studio Uno” e successivamente nella commedia musicale western “Non cantare, spara”. Nekl 1969, ha affiancato Corrado nel quiz “A che gioco giochiamo?”. Negli anni settanta ha preso parte a diverse serie poliziesche, tra le quali: “Un certo Harry Brent” e “Qui Squadra Mobile”. Nel 1976, ha posato per la rivista “Playboy”. Nel 1981, ha fatto parte del cast dello sceneggiato per la televisione “Dopo vent’anni”.

Negli anni novanta, ha partecipato ad alcune fiction televisive, tra cui “Linda e il brigadiere 2” e “Sei forte, maestro”. Nella stagione 2004-2005, ha recitato in teatro nella commedia “Pigmalione”. Alla fine del 2007, compare nella soap opera “Un posto al sole” e nel 2010 ha recitato nella fiction “Tutti per Bruno”. Nel 2011 è tornata in tv nella fiction di Rai 1 “Che Dio ci aiuti”, al fianco di Elena Sofia Ricci. L’anno successivo, Pupi Avati l’ha scelta per la fiction “Un matrimonio”.

Per quanto riguarda la vita privata, il 2 aprile ha sposato Tata Giacobetti, uno dei componenti del Quartetto Cetra. Dal matrimonio è nata la figlia Giorgia ed è durato fino al 1988, quando il cantante è morto per un infarto miocardico acuto.

Maria Rita Gagliardi

