Consumano gas esilarante e finiscono con l’auto in un canale: 4 turisti salvati da soccorritori occasionali

Il gruppo, alcune ore prima dell’incidente, è stato visto consumare cannabis e prendere protossido di azoto, conosciuto come gas esilarante

Sono stati fortunati i 4 turisti inglesi finiti in un canale ad Amsterdam con la macchina dopo aver consumato gas esilarante, salvati da circa 9 persone che si sono gettate nel canale per salvarli.

Sono stati salvati da alcuni soccorritori che si sono gettati nel canale

Secondo quanto riportato dalla polizia di Amsterdam, i 4 turisti erano in macchina dopo aver consumato protossido di azoto, un gas noto per le sue proprietà esilaranti, il cui effetto li ha resi inabili alla guida facendoli finire con l’auto all’interno di un canale presso il quartiere a luci rosse della città. Le riprese dei testimoni mostrano il retro di un’auto bianca che emerge dalla superficie dell’acqua nel canale Oudezijds Voorburgwal.

Nel video si vedono i 4 turisti cercare di arrampicarsi sulle ruote per rimanere a galla; poco dopo, la macchina affonda nel canale e si vede dalle riprese un uomo che si tuffa per salvare gli uomini. Uno di loro, rimasto bloccato nel veicolo, è stato messo in salvo da un soccorritore, che stava per essere trascinato a fondo dall’uomo che era totalmente in difficoltà. Per fortuna il salvataggio provvidenziale delle 9 persone ha dato un lieto fine a questa vicenda che sarebbe potuta diventare una tragedia.

Non è ancora chiaro se i 4 britannici siano stati indagati per l’incidente da parte delle autorità locali. Uno dei testimoni ha raccontato ad alcuni media locali di aver visto la polizia rimuovere i contenitori vuoti di gas esilarante dal veicolo affondato.

La vendita di gas esilarante è illegale ad Amsterdam

Solo l’anno scorso il sindaco Femke Halsema aveva vietato la vendita per strada di palloncini pieni di gas esilarante, molto in voga fra turisti e residenti. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, il consumo occasionale di protossido di azoto stava causando disordini in città, inquinamento da palloncini e cartucce di gas e problemi di salute fra i consumatori abituali.

I problemi di salute legati all’uso del gas esilarante includono sensazioni di formicolio alle braccia e alle gambe, nausea, mal di testa e vertigini. L’NVIC (National Vaccine Information Centerha) ha descritto l’aumento dell’utilizzo della sostanza come “preoccupante”, mettendo in evidenza l’aumento dei casi segnalati.

