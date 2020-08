Disastro Ferroviario a Stonehaven: almeno 2 vittime ma poteva essere una strage

Sono emerse le prime immagini del luogo in cui si è verificato il disastro ferroviario a Stonehaven, in Scozia. Il bilancio al momento è di 2 vittime.

Dopo una notte che ha visto abbattersi sulla Scozia violenti temporali estivi, con tempeste di fulmini, che hanno causato alluvioni e smottamenti, questa mattina i cittadini britannici si sono svegliati con la notizia di un disastro ferroviario. L’incidente si è verificato nei pressi di Stonehaven, nell’Aberdeenshire, intorno alle 10 del mattino (ora locale). Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il treno regionale è uscito fuori dai binari ed i vagoni hanno deragliato, ribaltandosi sul terreno.

In base a quanto riportato dai tabloid britannici, al momento sono state confermate almeno 2 vittime e ci sarebbero molti feriti. Tra i deceduti c’è anche il macchinista. Da ore ormai i vigili del fuoco ed i volontari si trovano sul sito del disastro per cercare di estrarre le persone rimaste incastrate tra le macerie e portare in ospedale i feriti gravi. Dalla prima immagine emersa in rete è possibile vedere numerosi soccorritori nelle vicinanze del treno deragliato. Dietro di loro una colonna di fumo s’innalza in cielo tra i rottami del mezzo.

Disastro ferroviario in Scozia: il lockdown ha impedito una tragedia immane

Trattandosi di una notizia recente, al momento non ci sono informazioni dettagliate sull’accaduto. La polizia sta investigando sull’incidente per comprendere la dinamica e scoprire se la causa del deragliamento è stata dovuta ad un errore umano o ad un guasto della linea o del treno. L’ipotesi più plausibile e che a causare l’incidente sia stato proprio il maltempo di ieri. Oggi, intorno alle 15 (ora locale), le operazioni di soccorso sono state interrotte a causa di una frana.

Intanto da Stonehaven rassicurano sul numero di persone potenzialmente coinvolte nel drammatico incidente. A causa delle misure restrittive dovute al Covid-19, infatti, (qui l’aggiornamento del ‘Mirror’) sul treno deragliato c’erano solamente 6 passeggeri e 3 membri dello staff, oltre ai macchinisti. La tragedia di oggi, insomma, sarebbe stata ancora più grave in un periodo storico differente.

