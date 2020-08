Via libera all’election day: il 20 e 21 settembre si vota per regionali e referendum – VIDEO

Per l’election day si voterà il 20 e il 21 settembre. Le elezioni regionali, il primo turno delle amministrative e il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari verranno accorpate.

A dare il via libera la Corte costituzionale dopo aver dichiarato inammissibili i 4 conflitti di attribuzione che erano stati sollevati sul referendum per il taglio dei parlamentari e sull’abbinamento della consultazione con le Regionali. I conflitti erano stati proposti dal Comitato promotore per il no, la Regione Basilicata, il senatore Gregorio De Falco (Gruppo misto) e +Europa.

Le varie consultazioni erano previste per la primavera, sono però slittate a causa dell’emergenza Coronavirus. Per evitare assembramenti alle urne, sono stati riaperti i seggi anche di lunedì. Nella giornata di domenica, i seggi saranno aperti dalle 07.00 alle 23.00. Resteranno invece aperti dalle 07.00 alle 15.00 di lunedì.

Sara Fonte