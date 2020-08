Quello che c’è da sapere su L’altra metà della storia: trama e curiosità sul film del 2017

L’altra metà della storia, di cui titolo originale è: The Sense of an Ending, è un film drammatico, diretto da Ritesh Batra.

La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche il 12 ottobre del 2017 ed è stata distribuita da BIM.

Il film andrà in onda stasera, mercoledì 12 agosto su Rai 3, alle ore 21.15 circa.

L’ altra metà della storia: trama

Tony Webster è un uomo in pensione, che riceve in eredità il diario privato di un suo amico fin da quando erano bambini.

Per strane circostanze, questa raccolta di ricordi di gioventù, finisce nelle mani di Veronica, l’ex ragazza di Tony quando erano soltanto dei liceali.

Quest’ultimo vuole riappropriarsi della sua eredità, ma ciò lo costringe a rivivere episodi dolorosi della sua giovinezza, che egli aveva cercato di rimuovere, come il tradimento della ragazza con il suo migliore amico.

Tony dovrà affrontare un percorso personale dove il senso di colpa e i rimpianti faranno capolino ad ogni pagina della storia.

Riuscirà a chiudere definitivamente con il passato?

L’ altra metà della storia: curiosità

Il film è un adattamento cinematografico del romanzo di Julian Barnes: il senso di una fine.

Quando il regista e lo sceneggiatore sono andati a parlare con lo scrittore, quest’ultimo gli ha fatto sapere che avrebbero potuto fare quello che volevano riguardo al film, anche modificarlo a loro piacimento, perché questo non avrebbe significato un tradimento nei suoi confronti.

La pellicola ha ricevuto varie critiche negative da parte di esperti nel settore, perché considerato di un livello molto più basso rispetto al libro.

Il film ha incassato al botteghino 5 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il cast:

Jim Broadbent: Tony Webster

Charlotte Rampling: Veronica Ford

Michelle Dockery: Susie

Emily Mortimer: Sarah Ford

Joe Alwyn: Adrian Finn

Harriet Walter: Margaret

James Wilby: David Ford

Matthew Goode: Sig. Hunt

Freya Mavor: Veronica da giovane

