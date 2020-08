Tragico incidente nel cuneese: perdono la vita 5 giovanissimi fra gli 11 e i 24 anni, 4 i feriti

Il veicolo è uscito di strada per cause ancora in fase di accertamento. Morti 5 ragazzi giovanissimi fra gli 11 e i 24 anni

Tragico incidente nella notte nel cuneese, per la precisione a Castelmagno, in alta Valle Grana, dove un Land Rover Defender 130 da 9 posti è uscito di strada per cause che sono ancora da accertare, a circa 200 metri dalla strada. Alcuni dei famigliari delle vittime sarebbero accorsi sul luogo pochi minuti dopo l’incidente, avvenuto all’incirca verso mezzanotte.

Il bilancio del terribile incidente: 5 morti e 4 feriti

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, Carabinieri, 118 e Soccorso alpino, che si sono ritrovati davanti ad una terribile scena: i ragazzi erano stati sbalzati tutti fuori dall’autovettura, decedendo sul colpo. Giovanissime le cinque vittime: oltre al conducente 24enne di Savigliano, sono 4 le altre vittime (tre ragazzi e una ragazza) tra gli 11 e i 16 anni; due di loro erano fratelli.

Quattro i feriti, due ragazzi e due ragazze, di cui due di loro in gravi condizioni: un 17enne, che è stato portato presso l’ospedale Santa Croce di Cuneo, e un 24enne, trasportato d’urgenza in elicottero al Cto di Torino.

🔴 Tragica notizia da Castelmagno (CN), dove poco dopo la mezzanotte 5 ragazzi hanno perso la vita precipitando con il fuoristrada in un dirupo lungo la via sterrata verso Monte Crocetta. Altri 4 sono stati soccorsi dai #vigilidelfuoco e affidati alle cure mediche #12agosto pic.twitter.com/ZJHhbNwBbI — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 12, 2020

Le vittime, tutte originarie del cuneese, avevano trascorso la serata all’Alpe Chastlar per guardare le stelle tutti insieme; le loro famiglie stavano villeggiando per le vacanze nella zona. Al ritorno dalla serata il conducente 24enne è uscito fuori strada, ma non sono note le cause che abbiano fatto finire il veicolo a 200 dalla sede stradale.

