Turista ubriaca si denuda e oltraggia un antico tempio buddista: le immagini dello scandalo

Una turista in visita allo storico tempio di Chang Mai, Thailandia, si è denudata ed ha causato scandalo tra i passanti.

La notte del 10 agosto è stata piuttosto movimentata a Chang Mai, nota località turistica della Thailandia e meta di pellegrinaggio religioso per i buddisti. A rendere vivace la serata ci ha pensato un’insegnante d’inglese giunta qualche giorno prima in visita alla città, Farah Haque (28 anni). La giovane donna ha cominciato a bere un numero non precisato di birre, finché tutti i presenti hanno compreso che ne aveva bevute troppe.

Tutti i presenti avevano compreso che era totalmente ubriaca, ma nessuno si sarebbe aspettato ciò che questo avrebbe comportato. Ad un certo punto della serata, infatti, Farah ha tolto tutti i vestiti e si è arrampicata sul tempio buddista della zona. Seduta sulla ringhiera del luogo sacro, la turista ha cominciato a urlare e continuato a bere. Quando un paio di pellegrini sono saliti fino al tempio, lei incurante di causare scandalo e di aver oltraggiato un luogo ritenuto sacro, gli ha urlato: “chok dee figli di putt***” (Chok dee, significa “salute”).

Turista nuda oltraggia tempio buddista in Thailandia: portata in ospedale

Poco più tardi alcuni turisti hanno cercato di farla ragionare e le hanno portato qualcosa per coprirsi, nel frattempo alcuni locali hanno chiamato la polizia per farla portare via. Gli agenti l’hanno presa in custodia e l’hanno portata in ospedale per farle passare la sbornia. Quando si sarà ripresa verrà visitata da una psichiatra, quindi verrà espulsa dal Paese tramite l’ambasciata. La Polizia, infatti, si è già messa in contatto con l’ambasciata per farla rimpatriare.

Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, Farah sta passando un periodo difficile. Fino ad aprile era impiegata come insegnante d’inglese in una scuola locale, ma adesso si troverebbe senza lavoro. Possibile, dunque, che uno stato depressivo l’abbia spinta prima ad ubriacarsi e successivamente ad assumere un comportamento sopra le righe. Il video della sua bravata, nel frattempo, è diventato virale in rete.

