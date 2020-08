Atalanta-PSG, il commento al veleno di Domenech: “Grazie Gasperini per i cambi”

L’Atalanta di Gasperini interrompe la propria corsa da sogno in Champions League ad un passo dalle semifinali, rimontata intorno al 90′ da un PSG effettivamente molto più forte dei bergamaschi – sia guardando l’organico sia guardando la prestazione fornita in questo insolito quarto di finale in gara secca.

Rimane comunque l’impresa dei nerazzurri che comunque ci potranno riprovare l’anno prossimo, con maggiore consapevolezza e maggiore esperienza.

Il PSG elimina l’Atalanta, il post al veleno su Twitter di Domenech

E se in Italia è grande la delusione per l’eliminazione della squadra di Gasperini (che era riuscita a catalizzare il supporto dei tifosi di tutto il Paese o quasi), non si può dire lo stesso della Francia.

E a ridosso della vittoria dei parigini è arrivato il post su Twitter di Raymond Domenech, ex tecnico della Francia (che evidentemente ce l’ha con l’Italia ancora dal 2006, quando fu superato nella finale del Mondiale dagli azzurri di Lippi):

Bravo au PSG pour cette belle émotion et merci à Gasparini pour ses changements de fin de match. Comme quoi la légende des entraîneurs italiens grand tacticien sur ce match reste une légende. Tuchel a eu plus de réussite . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) August 12, 2020

Un post al veleno, in cui Gasperini viene ironicamente ringraziato per i cambi effettuati e in cui si sottolinea come la leggenda degli allenatori italiani grandi tattici rimane una leggenda.

Un comodo commento in poltrona, per un allenatore disoccupato da dieci anni (che in carriera ha vinto una serie B francese alla fine degli ’80).

