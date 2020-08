Calciomercato, clamorosa voce su Cristiano Ronaldo: “È stato offerto ovunque, anche al Barcellona”

Bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo.

Una bomba che sicuramente non farà felice lo stesso fuoriclasse portoghese, accusato in qualche forma di essere un peso per la Juventus.

In un intervento a BBC 5 Live, il giornalista spagnolo Guillem Balague – co-autore delle biografie di Lionel Messi e di Pep Guardiola – ha dichiarato che la Juventus vorrebbe disfarsi del numero 7, soprattutto per questioni di ingaggio.

In primo luogo, circa la voce legata al PSG: “Il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al PSG non è perché il PSG stia pensando davvero di prenderlo, ma un altro. Jorge Mendes ha avuto mandato di trovare una squadra a Ronaldo”.

Ma non solo PSG: secondo Guillem CR7 sarebbe stato offerto anche al Real Madrid e perfino al Barcellona.

Queste le parole del giornalista: “Lo abbiamo visto negli ultimi sei mesi. Ci ha provato con il Real Madrid, ma ha ricevuto risposta che non c’è alcuna possibilità e allora si è parlato perfino dell’MLS. È stato offerto ovunque, anche al Barcellona“.

Ma sarà difficile che lasci la Juve: “La Juventus vuole rinunciare al suo ingaggio. Non so se riusciranno a liberarsene, perché con quello che guadagna… Chi pagherà una cifra del genere?”.

