Coronavirus, invitati cacciati dal matrimonio perché non rispettavano le regole anti covid

Lo staff di una villa per ricevimenti nuziali è stato costretto ad espelle gli invitati perché si rifiutavano di aderire alle leggi anti-covid.

Il popolo del web è andato su tutte le furie quando è stato pubblicato il video della cerimonia nuziale di una giovane coppia australiana. Il ricevimento matrimoniale si è tenuto a Sindey nella splendida tenuta Lidcomb che possiede un enorme spazio all’aperto e dunque permette di mantenere le distanze tra gli invitati. Nonostante ci fossero 150 invitati, insomma, teoricamente tutto poteva svolgersi in sicurezza.

Tutto stava in effetti procedendo per il meglio, finché la coppia di sposi non è stata invitata dalla band al centro della sala da ballo per il classico ballo degli sposi. In teoria solo a loro due era permesso di stare nella sala, ma ben presto tutti gli invitati si sono uniti in un ballo sfrenato. La scena è stata filmata da uno dei presenti e successivamente pubblicata in rete. Il video è diventato presto virale ed ha suscitato numerose polemiche. L’Australia, infatti, sta vivendo un periodo difficile, in cui il numero dei contagi e dei decessi è tornato a salire, e molti si sono infuriati nel vedere una tale incoscienza.

Ballo sfrenato al matrimonio: invitati cacciati fuori dalla festa

Lo staff della villa ha fatto quanto in suo potere per fare rispettare le regole anti covid, richiamando all’ordine gli invitati e successivamente cacciando quelli che non volevano rispettarle. Il comportamento dei giovani invitati è stato stigmatizzato anche dall’Australian Deputy Chief Medical Officer, Michael Kidd. La massima autorità medica del Paese si è detto più che deluso da quanto visto nel video ed ha sottolineato che si è trattato di un comportamento rischioso.

In un’intervista rilasciata all’emittente televisiva ‘7 News‘, questo ha dichiarato: “E’ incredibilmente assurdo che le persone non stiano prendendo la situazione molto seriamente. Le vite sono messe a rischio quando le persone decidono di loro spontanea volontà di infrangere regole e norme che abbiamo disposto per proteggere tutti noi”.

