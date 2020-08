Coronavirus, Zangrillo: “Contagiato non va confuso con malato”. E Twitter si scatena: “Anestetista non va confuso con virologo”

Ospite a In Onda, è tornato a parlare il professore Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano.

E commentando il dato dell’aumento dei contagi (ieri si è parlato di 481 nuovi casi registrati in un giorno, contro i 412 del giorno precedente; allo stesso modo sono aumentate le vittime: dalle 6 di martedì alle 10 di ieri) Zangrillo ha dichiarato:

“L’aumento dei contagi di questi giorni? Fa bene il governo ad attuare le norme per identificare precocemente i contagiati. Fatta questa premessa, dico che è fondamentale non confondere il contagiato con il malato“.

Ed è importante questo aspetto – secondo il professor Zangrillo: “Il contagiato è semplicemente colui che è venuto in contatto col virus e fortunatamente non manifesta una sintomatologia clinica tale per cui debba essere di competenza del medico”.

Zangrillo ha quindi aggiunto al riguardo: “Essere contagiati di Sars-Cov2 non vuol dire essere malati, non ha alcun significato dal punto di vista clinico-sanitario“.

Zangrillo parla ad In Onda, Twitter si scatena

Come spesso, le parole di Zangrillo non vanno giù agli utenti di Twitter che si scagliano contro il professore:

Zangrillo: “Contagiato non va confuso con malato”. Ma soprattutto anestesista non va confuso con virologo.#Zangrillo — Lucillola (@LucillaMasini) August 13, 2020

#Zangrillo: “Contagiato diverso da malato …”. Grazie al cazzo lo so anche io ma ieri in USA tra i contagiati 1486 nuove bare per morti #Covid_19. Continuate a osannarlo rincosovranisti! — FabriPaffy #Antifa 🐟 (@FPaffy) August 13, 2020

Questa affermazione in in ottica di #sanità pubblica è una grande bestemmia caro #Zangrillo

“Essere contagiati non significa essere malati, non ha alcun significato dal punto di vista clinico-sanitario”.#COVID19 #inonda https://t.co/2EV4zNUKHC — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) August 12, 2020

Ma c’è qualcuno che si affida all’ironia:

Alla fine questa cosa del Covid sembra una specie di faida tra medici che si stavano sui coglioni a prescindere. Chissà magari ai tempi dell’università, qualcuno ci ha provato con la fidanzata dell’altro, storie di fumo non pagato, Fantacalcio truccato… #Zangrillo — gufo (@j_gufo) August 13, 2020

