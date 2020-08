La storia di “Gainer bull”, l’ingrassatore erotico che consuma 10mila calorie al giorno per eccitare i suoi fan

Un “ingrassatore erotico” star del “feederismo”, la pratica che prevede l’utilizzo del cibo come motore dell’eccitazione sessuale, ha deciso di aumentare il suo peso ingurgitando 10 mila calorie giornaliere con il fine di eccitare i suoi fan. La storia di Gainer Bull

Ha deciso di consumare almeno 10 mila calorie al giorno Gainer Bull (vero nome Bryan), un 44enne californiano che ha ben 7 mila fan che hanno un feticcio per i ragazzi in sovrappeso. Sono in tanti a seguire l’andamento fisico dell’uomo, che si riprende spesso mentre è intento a mangiare; l’uomo è molto seguito anche su Onlyfans, un servizio di intrattenimento online dove i creatori di contenuti possono guadagnare denaro in base al numero di “fan”.

Una star del “feederismo”, il feticismo che consiste nell’eccitarsi attraverso il cibo

Il 44enne ha iniziato la sua avventura come “ingrassatore erotico” più di 20 anni fa. L’aumento di peso erotico è una sottocultura oramai nota nella comunità gay da quando il movimento Girth & Mirth, ovvero una rete organizzata di gruppi sociali appartenenti ad una sottocultura gay basata su atteggiamenti positivi verso i corpi più grandi e il feticismo dei grassi, diventato popolare negli Stati Uniti negli anni ’70.

La pratica del feederismo, ovvero il piacere di mangiare e nell’incitare qualcuno a mangiare, è oramai molto diffusa anche negli ambienti etero e nel mondo BDSM (Bondage, Dominazione, Sottomissione, e Sadismo e Masochismo).

Sono tantissimi gli utenti che si sintonizzano sul suo canale per vedere l’uomo intento a mangiare o per cercare le sue foto senza maglietta mentre mette in evidenza la sua pancia enorme. Durante le sue sessioni di “stuffing”, Bryan consuma tre grandi pasti da fast food. L’influencer arriva anche a consumare fino a 1.200 frullati proteici e barrette fitness tra un pasto e l’altro.

Sono in molti ad essere preoccupati per la sua salute, ma Bryan ha assicurato i suoi fan che si allena regolarmente e segue una dieta equilibrata: su instagram il 44enne ha affermato di mangiare “in modo nutriente”, in modo tale che possa effettivamente riuscire nella sua missione di aumentare esponenzialmente il suo peso corporeo.

