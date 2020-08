L’ultimo Blockbuster sbarca su AirBnB: soggiorno a tema al prezzo di un DVD

Su AirBnb si potrà prenotare una notte… da Blockbuster. La trovata è stata comunicata nel primo post su Twitter della storia della catena americana

A Brend, nell’Oregon, sopravvive l’ultimo negozio Blockbuster al mondo. E ovviamente non se la passa bene.

Così il direttore generale, Sandi Harding, in carica dal 2004, le sta provando tutte per attirare l’attenzione su quello che potrebbe essere definito un vero e propiro “fossile vivente”

3 soggiorni di una notte al prezzo di una videocassetta

L’ultima trovata è quella di proporre per tre notti il locale ad uso Bed and Breckfast, con tanto di dritto, per gli ospiti, alla visione di tutti i film in catalogo. Il tutto allo strabiliante prezzo di 4 $ più le tasse specifiche. Solo 1 centesimo in più del costo del noleggio di un normale DVD. Le prenotazioni sono limitate, per soli tre giorni, nel mese di Settembre e saranno effettuabili sulla piattaforma AirB&B. Una trovata che farà sicuramente parlare di sé

Blockbuster B&B a prova di covid

Dall’ultima sede rimasta aperta dell’ex colosso del videonoleggio fanno sapere che i locali saranno tutti trattati secondo i protocolli anticovid, disinfettati e sanificati come prescritto dalla legge.Dopo il ceck-out degli ospiti, quando il locale tornata essere un semplice negozio, gli avventori potranno affacciarsi ed osservare la curiosa zona notte riservata ai clienti in pigiama.

Già in passato l’ultimo baluardo del videonoleggio in giallo e blu era salito agli onori delle cronache come protagonista di un insolito documentario, “The Last Blockbuster”, presentato in anteprima il mese scorso. Chissà che il futuro del più nostalgico dei negozi americani non sia di diventare un parco a tema.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!