Quali sono i soggetti preferiti dalle zanzare e come evitarne le punture: i consigli dell’esperto

La Gran Bretagna è alle prese con un invasione di zanzare, favorita dall’ondata di caldo che coinvolge il Paese. Ecco chi risulta più soggetto alle punture di questi insetti.

Un esperto di zanzare ha rivelato quali sono i soggetti preferiti delle fastidiose “succhiatrici di sangue”. A raccogliere questo dato il Daily Star, interessatosi alla domanda durante questa epidemia di malattie diffuse da questo insetto in Inghilterra. L’ondata di clima caldo e umido che sta interessando il Paese ha creato terreno fertile per la diffusione di questo insetto tipicamente estivo.

Alcune specie sono vettori di diverse infezioni, come la zanzara tigre, capace di veicolarne 23 diverse.

L’esperto creatore del repellente contro le zanzare, Howard Carter, ha rivelato chi è in cima al menù. “Ci sono rapporti di focolai in alcune zone di Londra” ha spiegato l’esperto, secondo cui il clima caldo di questi giorni è stato come fornire carburante ideale ad mezzo, consentendogli di essere più veloce. “Ora sono come aerei da combattimento” dice l’esperto, che è stato lui stesso vittima in passato della malaria e la dengue.

Chi è più soggetto e come difendersi

Secondo lui le zanzare prediligono la pelle chiara, quindi le donne bionde e le rosse sono maggiormente a rischio. Mentre un 20-25% delle persone ha un “repellente naturale” per questi insetti nel proprio sangue.

Per difendersi dalle zanzare, l’esperto ha dei suggerimenti: mimetizzarsi, coprendosi con maniche lunghe e leggere ed usando saponi agli agrumi. Usare un repellente per le zanzare, stare lontano da acqua stagnante, esfoliare la pelle ed evitare l’alba e il tramonto, i due orari in cui sono più attive.

Parte dell’incremento di questi insetti potrebbe essere conseguenza del lockdown, in cui è mancata la manutenzione alle piscine, divenute così terreno fertile per la riproduzione delle zanzare.

