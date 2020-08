Quello che c’è da sapere su Cocoon: trama e curiosità del film di Ron Howard

Cocoon, è un film di genere fantascienza, diretto da Ron Howard.

Cocoon: trama

Ben, Arthur e Joe, sono tre amici che vivono in una lussuosa casa di riposo per anziani e passano il tempo chiacchierando e usufruendo di una bellissima piscina situata in una casa sfitta, vicino la loro struttura.

Ovviamente questo avviene di nascosto da tutti.

Nonostante siano costretti a vedere persone malate nella casa di riposo, cercano di trascorrere i loro giorni in allegria.

Fino a quando un uomo, Walter e i suoi cugini, tra cui una donna di nome Kitty, affittano per un mese la casa con piscina.

Nel frattempo Joe scopre di avere il cancro e decide di tenerlo nascosto ai suoi amici per non farli preoccupare.

Walter e i suoi cugini, noleggiano una barca e decidono di fare una gita in mare aperto.

È proprio qui che durante un’immersione scoprono dei baccelli giganti.

Il segreto dell’eterna giovinezza

I ragazzi, tornati a casa, depositano i baccelli dentro la piscina.

Quando i tre amici riescono ad intrufolarsi di nascosto, durante il bagno, si sentono pieni di energie, come se fossero tornati giovani.

La misteriosa acqua riesce a risvegliare in loro anche il desiderio sessuale e i tre uomini hanno un rapporto con le loro compagne e amanti.

Grazie agli evidenti benefici, i tre amici continuano a fare il bagno di nascosto e Joe, grazie ad ulteriori esami, scopre di aver sconfitto il cancro.

Viene scoperta la vera identità di Walter e i suoi cugini, che in realtà sono alieni, provenienti da un paese dove non esistono: morte, guerre e malattie.

I 3 amici decidono di condividere anche con le loro compagne, i benefici della piscina, ma durante la loro fuga, sono costretti a nascondersi per non farsi vedere da Walter e i suoi cugini e qui scoprono la vera identità di essi.

Rientrati nella casa di riposo, i tre decidono di mettere al corrente tutti della vera identità dei vicini, ma non vengono creduti.

Nonostante ciò, viene chiamata la polizia, ma Walter e il suo gruppo, rispondono prontamente dicendo di essersi trattato di uno scherzo dei tre anziani.

Ben chiede a Walter di poter utilizzare la piscina, per continuare ad usufruire dei benefici e lui accetta, a patto che i tre uomini non tocchino i baccelli in acqua.

La fine della piscina dei miracoli

A causa di un incidente, la piscina miracolosa non funziona più.

Quando arriva l’astronave di Walter e i suoi cugini, per tornare nel loro mondo, quest’ultimo offre agli anziani della casa di riposo, la possibilità di seguirli nel loro mondo, dove diventerebbero immortali.

Tutti i pazienti accettano entusiasti l’offerta.

Un susseguirsi di vicende farà credere ai parenti che tutti gli anziani siano morti in acqua, invece la realtà è totalmente diversa.

Cocoon: curiosità

Il film è tratto dal romanzo di David Saperstein.

È vincitore di 2 premi Oscar, per il Miglior attore non protagonista a Don Ameche e per i Migliori effetti speciali.

La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 1985.

Cocoon: il cast

Don Ameche: Arthur Selwyn

Wilford Brimley: Ben Luckett

Hume Cronyn: Joe Finley

Brian Dennehy: Walter

Tahnee Welch: Kitty

Steve Guttenberg: Jack

Jack Gilford: Bernie Lefkowitz

Jessica Tandy: Alma Finley

Maureen Stapleton: Mary

Gwen Verdon: Bess McCarthy

