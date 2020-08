Roma, arrestato per violenza sessuale un uomo che proponeva casting fittizi a giovani aspiranti attrici

Arrestato per violenza sessuale a Roma un uomo di 40 anni che adescava giovani ragazze con la scusa di finti casting cinematografici.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato nella capitale con l’accusa di violenza sessuale ai danni di giovani ragazze. L’uomo si spacciava regista cinematografico e adescava le attrici con finti casting.

Le ragazze erano invitate a incontrarsi per la prima volta presso sedi o uffici presi in affitto per l’occasione, in modo da rendere credibile la proposta di lavoro. In seguito, le vittime venivano incontrate dall’uomo nei pressi di fermate della metropolitana. Le ragazze venivano poi accompagnate dall’uomo in un appartamento e qui avveniva la violenza sessuale.

Le ragazze erano ignare di tutto e credevano che in realtà l’uomo fosse realmente un regista affermato.

L’uomo è stato arrestato a Roma dai carabinieri, in esecuzione della misura cautelare emessa dal gip. Egli è accusato di essersi reso protagonista di episodi di violenza sessuale ai danni di otto giovani ragazze. L’indagine dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli è stata eseguita tra i mesi di febbraio e luglio 2020. Ai carabinieri, infatti, erano giunte molte denunce presentate da giovani aspiranti attrici che raccontavano gli episodi di violenza sessuale avvenuti durante quel periodo.

Le ragazze erano tutte in cerca di lavoro nel mondo dello spettacolo. L’uomo chiedeva loro di interpretare una parte di un copione di un film fittizio. In seguito, approfittava della situazione abusando di loro.

