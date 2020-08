Viviana Parisi ultime notizie, Gioele era in auto con la madre a Sant’Agata di Militello: “Importante per le indagini”

Mentre continuano le ricerche del piccolo Gioele, emerge un particolare importante: il figlio di Viviana Parisi e Daniele Mondello si trovava in auto con la madre quando è uscita dall’autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant’Agata di Militello.

A testimoniarlo, un filmato registrato da una telecamera privata nel paese della costiera Tirrenica e la conferma arriva anche attraverso le parole del procuratore di Patti, Angelo Cavallo: “Abbiamo acquisito un video a Sant’Agata di Militello in cui si vedono la mamme e il bambino. E’ un punto importante per il proseguo delle indagini”.

Viviana Parisi ultime notizie, l’autopsia: “Emerse fratture su più parti del corpo”. Pessimismo sul ritrovamento di Gioele

Si attendevano con ansia i risultati dell’autopsia per fare un po’ di chiarezza ma in realtà bisognerà attendere ancora.

L’autopsia eseguita a Messina, al momento, non ha permesso di chiarire tempistiche, causa e dinamica del decesso.

La professoressa Elena Ventura Spagnolo – uno dei tre periti nominati dalla Procura di Patti, che ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e sequestro di persona, ma senza indagati – ha infatti spiegato che “al momento non si può escludere nulla perché le lesività sul corpo possono essere compatibili con tutte le ipotesi possibili”.

Aggiungendo poi: “Abbiamo dei dati che vanno studiati e attenzionati, lavoreremo per esclusione fino ad accertare con certezza la causa e l’epoca della morte”.

Ma bisognerà ancora attendere per saperne di più: “Depositeremo la consulenza nei 90 giorni previsti”.

L’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, ha dichiarato dal canto suo: “Sono emerse delle fratture su più parti del corpo che era in avanzato stato di decomposizione”. Per poi aggiungere: “Ferite compatibili con una caduta dall’alto” – ma, anche lui ribadisce, serviranno ulteriori esami.

Morte Viviana Parisi, l’avvocato: “Prendeva psicofarmaci”

Prima dell’autopsia, l’avvocato aveva dichiarto: “La signora Viviana, mamma premurosa, aveva purtroppo dei problemi di salute: è stata a lungo in cura nelle strutture pubbliche e prendeva psicofarmaci. Il Covid ha riacutizzato i problemi e quindi è chiaro che l’ipotesi del suicidio è possibile”.

E circa il ritorvamente di Gioele, si fa strada la più drammatica delle ipotesi (in assoluto, più passa il tempo più si affievoliscono le speranze di ritrovare il piccolo in vita): “L’omicidio-suicidio è fra gli scenari, anche se naturalmente si spera sempre di ritrovare il bambino in vita”.

Nutre minori speranze il nonno paterno di Gioele, Letterio Mondello: “Se spero di rivedere il piccolo vivo? No, io penso di no dopo tanti giorni…”

Ma sulla nuora esprime solo giudizi positiv: “Viviana è stata con noi tre mesi durante il Covid. Era molto turbata e l’hanno anche ricoverata. Ma era dolcissima e brava e non abbandonava mai il figlio. Non lo dava a nessuno, nemmeno a mia moglie”.

Viviana Parisi ultime notizie, nessuno crede al suicidio: “Non crediamo che si sia uccisa o abbia ucciso Gioele”

Continuiamo a raccontarvi la vicenda legata alla scomparsa e alla morte di Viviana Parisi, in arte Express Viviana.

Una vicenda dai contorni oscuri, cui mancano diversi tasselli (in primo luogo, manca ancora il ritrovamento del figlio della donna – Gioele).

C’è grande attesa per l’autopsia (domani si avranno notizie in tal senso) ma per il momento continuano a giungere dichiarazioni di persone vicine alla donna e tutte – come il padre, le cui parole potete trovare di seguito – escludono che Viviana Parisi si sia tolta la vita.

In primo luogo, lo avrebbe escluso il marito Daniele Mondello – secondo quanto riportato da divese fonti – quindi lo esclude la cognata Mariella, che si concentra anche sul destino del nipote: “Mio fratello è distrutto. Noi speriamo che Gioele venga trovato vivo anche se siamo consci che sia molto difficile. Non sappiamo più cosa pensare su ciò che accaduto, se mia cognata si è suicidata o se sia stata uccisa”.

Prima di muovere una critica circa le indagini e l’andamento delle ricerche: “Le ricerche per trovare mia cognata e mio nipote sono partite in ritardo. Il corpo è stato trovato a meno di due chilometri dall’autostrada: come mai non l’hanno individuato prima?”.

Gli amici di Viviana e Daniele non credono al suicidio

Anche diversi amici della coppia non credono che Viviana si possa essere tolta la vita o, ancor peggio, abbia ucciso il figlio.

Secondo quanto riportato dal Corriere, degli amici della coppia si sono espressi in tal senso: “Non crediamo che Viviana si sia uccisa o abbia ucciso Gioele. Pensiamo che qualcuno li abbia aggrediti, oppure che degli animali che qui si muovono in branchi li abbiamo assaliti”.

Il dj messinese Nino Pipitò ha dichiarato: “Mi pare assurdo, conoscendola, che abbia potuto fare del male al bambino o che si sia ammazzata. Escludo liti pesanti col marito, che è sempre stato legatissimo alla sua famiglia”.

E allo stesso modo il vocalist Treno Solimeo, che più volte ha lavorato con i due: “La complicità che Viviana ha con Daniele è invidiabile. Credo che non ci siano coppie più affiatate di loro. Vivono uno per l’altro. Poi l’arrivo del piccolo Gioele è stato quel sogno che tutte le donne desiderano realizzare, si completavano uno con l’altro”.

Scomparsa Viviana Parisi ultime notizie, il padre cerca Gioele e gli investigatori: “Qualcuno parli”

Il giorno seguente il ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi la vicenda continua ad essere piena di interrogativi (alcuni dei quali potrebbero trovare risposta una volta che verrà fatta l’autopsia):

si è escluso che la donna si possa essere lanciato da un traliccio che ieri era stato ipotizzato come possibile luogo da cui Viviana Parisi avrebbe deciso di togliersi la vita.

Si ipotizza invece che la donna sia caduta o abbia avuto un malore.

Ma solo i risultati autoptici potranno capire su che strada indagare (anche in direzione di un eventuale omicidio).

I timori adesso sono tutti legati alle sorti del piccolo Gioele: l’ipotesi più drammatica fatta dagli inquirenti (e riportata da Repubblica – da cui abbiamo tratto i vari virgolettati) è che la donna possa avere ucciso il figlio seppellendolo nella zona prima di suicidarsi.

Da qui, l’appello degli investigatori: “L’ideale è che qualcuno finalmente collabori e ci racconti cosa ha visto”.

Dal canto suo il marito di Viviana e padre di Gioele Daniele Mondello è andato stamattina presto nella zona del ritrovamento. Come racconta un parente: “È venuto qui non per guardare il luogo dove è stata ritrovata la povera Viviana ma per cercare Gioele. Siamo distrutti da tutto questo”

Scomparsa Viviana Parisi, le parole del padre: “L’hanno ammazzata”

Non crede all’ipotesi suicidio il padre di Viviana, Luigino Parisi.

“Le hanno fatto del male, l’hanno amazzata”: sono le parole dell’uomo che adesso teme per le sorti del nipote: “Mia figlia è morta e mio nipote però non c’è? Qualcuno lo ha portato via? Se lo avessero attaccato gli animali lo avrebbero trovato morto, avrebbero trovato almeno delle tracce. E allora dove può essere andato un bambino di 4 anni senza la sua mamma?”

Sono molteplici i dubbi del padre: “Se qualcuno poteva aiutare mia figlia, forse non lo ha fatto. Forse non l’hanno cercata abbastanza. Forse ha incontrato nei boschi chi le ha fatto del male“.

E sono tante ancora le ombre in questa drammatica vicenda di mezz’estate.

Di seguito, i vari aggiornamenti con cui abbiamo costantemente seguito questa terribile vicenda:

Scomparsa Viviana Parisi, il corpo ritrovato a Caronia è quello della 43enne. Adesso si cerca Gioele

La vicenda legata alla scomparsa di Viviana Parisi si conclude con il peggiore degli epiloghi.

E’ della 43enne nativa di Torino ma trasferitasi nel messinese il cadavere trovato quest’oggi nei boschi di Caronia, di cui abbiamo scritto nel pomeriggio (di seguito l’aggiornamento in questione – a seguire gli altri aggiornamenti in merito alla vicenda, che adesso assume contorni ancor più drammatici).

Nonostante il corpo fosse in stato di decomposizione (verrà effettuato comunque il test del DNA), il marito Daniele Mondello aveva riconosciuto i vestiti che Parisi indossava il giorno della scomparsa ed è stato frattanto ritrovato fede nuziale al dito della donna.

Da ricostruire ancora tutti i contorni della vicenda e, soprattutto, bisognerà capire che è successo al figlio della coppia Gioele: si sta vagliando l’ipotesi che la donna possa aver fatto del male al figlio prima di morire.

Scomparsa Viviana Parisi, ritrovato un cadavere a Caronia. Il PM stamane: “Improbabile sia morta”

Scomparsa Viviana Parisi, ritrovato un cadavere in zona

Continuano le ricerche di Viviana Parisi, la donna scomparsa nel messinese ormai sei giorni fa e l’account ufficiale di Twitter pubblica un post per chiedere eventuali segnalazioni da chi abita in zona:

L'ultima foto di Viviana, scomparsa con il piccolo Gioele. Lui ha i capelli tagliati così, queste sono le scarpe che indossano. Qualcuno li ha visti? Qualcuno ha notato lei o la sua Opel Corsa grigio scuro a Sant'Agata di Militello la mattina del 3 agosto?

Intanto stamane sono uscite le parole del PM Cavallo – che si sta occupando del caso – in merito alla vicenda:

“Ci sono venti minuti di buco tra il momento in cui Viviana Parisi è uscita e il momento in cui è rientrata. Dal suo paese, Venetico, ha raggiunto Milazzo. Qui, anziché fermarsi come aveva detto al marito, ha imboccato l’autostrada in direzione Palermo ed è uscita allo svincolo di Sant’Agata, senza pagare il pedaggio. A Sant’Agata non sappiamo cos’abbia fatto per venti minuti, poi si è rimessa in marcia fino al punto in cui è accaduto l’incidente in autostrada”.

Al momento non si esclude nessuna pista, ma per il Pubblico Ministero è improbabile i due siano morti: “Sono possibili entrambe le ipotesi. Come è possibile che siano morti, e non siamo ancora riusciti a ritrovarli. Ma per quanto e come li stiamo cercando, è un’ipotesi che ha l’1 per cento di probabilità. Io mi auguro che chiami, e che dica che stanno bene”.

Intanto nei boschi di Caronia, nella zona dove si cerca da sei giorni Viviana Parisi e il figlio, è stato ritrovato il cadavere irriconoscibile di una donna ma – come sottolineato da diversi media online – al momento non si può stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio giacché nella stessa zona si cerca un’altra donna la cui scomparsa è stata denunciata ieri.

Scomparsa Viviana Parisi, le parole della cognata

Riportiamo frattanto le parole di Mariella Mondello, cognata di Viviana Parisi e riportate dal Messaggero:

“Mia cognata è in stato confusionale e vaga, non è stata rapita, non aveva problemi con mio fratello o con qualcuno della famiglia. Secondo noi lei è solo spaventata. Non è stata molto bene nel periodo dei lockdown, lo so perchè è stata anche a casa mia ed ho visto che era molto spaventata e depressa”.

E ha proseguito così il racconto: “Lei durante il periodo della massima diffusione del Coronavirus è stata qui da noi. Era terrorizzata per il Covid soprattutto per Gioele. Ha cominciato a pregare, leggeva la bibbia. Ha avuto una sorta di esaurimento come possono testimoniare parenti e vicini ed è stata anche portata una volta all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Era molto instabile, passava da uno stato di euforia alla depressione e temiamo possa avere avuto uno shock dopo l’incidente. Non so perché si trovava a Caronia, mi aveva parlato qualche giorno prima della piramide della Luce di Fiumara D’arte di Motta d’affermo, dicendo di volerci andare. Questo posto è vicino Caronia, ma non abbiamo avuto riscontro della sua presenza lì”.

La speranza invece è che possa trovarsi in zona Giardini Naxos, dove è stato segnalato un suo avvistamento: “Invece le segnalazioni della sua presenza con il bambino alla villa e al parco giochi che ci sono venute da Giardini Naxos, ci sembrano attendibili. Forse è arrivata lì con un treno o un passaggio. Un ragazzo che ci ha contattato ha detto dei particolari sul taglio dei capelli di mio nipote e sulle sue scarpe che solo chi lo ha visto poteva sapere. Hanno affermato anche che erano trasandati e che lei aveva la testa bassa, come se fosse assorta nei suoi pensieri. Siamo fiduciosi di riabbracciarla e voglio dire a mia cognata di tornare, noi l’aspettiamo a braccia aperte e le vogliamo tutti bene, spero sia qui con noi presto, non può vagare a lungo senza soldi”.

Di seguito la mappa che mostra la distanza fra Caronia e Giardini Naxos, località che si trovano su due versanti del messinese distanti fra loro:

Viviana Parisi e figlio scomparsi sulla A20: dopo quattro giorni continuano le ricerche e il mistero si infittisce

Continuano le ricerche.

Siamo arrivati a giovedì e sono già passati quattro giorni dalla scomparsa.

Da quando Viviana Parisi e il figlio Gioele sono scomparsi letteralmente nel nulla.

Le ricerche si spostate anche in mare, nel timore del peggiore degli epiloghi.

Ma come riporta La Stampa, i sub hanno confermato di non aver trovato nessuno sott’acqua e i vigili del fuoco dal canto loro hanno dichiarato: “Abbiamo ricontrollato la rete che costeggia l’autostrada, non ci sono varchi. Da lì non possono essere passati”.

Il mistero, quindi, si infittisce.

Perché anche le ricerche nell’area circostante il punto in cui è stata trovata la macchina abbandonata da Viviana Parisi non hanno dato alcun esito: i soccorritori hanno cercato dappertutto. Hanno chiesto a chiunque lavora o batte l’area, che siano allevatori, cacciatori, o pastori. Niente.

Sempre su La Stampa, si scrive che si fa largo l’ipotesi sia salita con il figlio su un’altra macchina.

Ma di chi? Ed in tal caso ci si chiede perché lei abbia deciso di lasciare la macchina proprio lì.

Qualora avesse infatti deciso di allontanarsi volontariamente, così non ha fatto di modo tale che le ricerche non partissero immediatamente.

Per certo – come già scritto (in coda potete leggere i precedenti aggiornamenti sul tema) – c’è una incongruenza tra quanto detto al marito e quanto avvenuto: sarebbe dovuta andare in un centro commerciale nella vicina Milazzo, ma di fatto è solo uscita a quel casello, per poi rientratare subito in autostrada (ed anche questo è un comportamento quasi insolito) e fare altri 100 km in direzione Palermo.

Intanto il marito Daniele Mondello, attraverso la sua fanpage, ha diramato un nuovo drammatico appello:

Madre e figlio scompaiono nel nulla sulla A20: non si esclude alcuna pista. Nuovi dettagli sulla vita di Express Viviana

In seguito ad un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia, una donna di 43 anni (Viviana Parisi) e il figlio di 4 anni (Gioele) sono scomparsi.

La Polizia di Stato è da ieri pomeriggio alla ricerca dei due.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, subito dopo il sinistro che ha coinvolto la sua vettura, la donna si sarebbe allontanata insieme al figlioletto nelle campagne circostanti.

Secondo le prime ipotesi, quella che la donna abbia perso l’orientamento – anche a causa dello shock legato all’incidente (che comunque non è stato eccessivamente violento: la macchina è stata ritrovata con qualche ammaccatura).

Ad avvertire le forze dell’ordine della scomparsa il marito, preoccupato dal fatto che moglie e figlio non rientrassero a casa.

I tre risiedono a Venetico, cittadini del messinese da 4000 anime sul mare.

Le ricerche continuano senza sosta mentre la Polizia Stradale ha lanciato un appello a tutti coloro i quali siano in grado di fornire notizie utili al riguardo: chi avesse notizie è pregato di contattare le forze dell’ordine ai numeri 090/6402811 e 090/41852.

Scomparsa Viviana Parisi, nuovi dettagli

Mentre continua le ricerche, la procura del capoluogo ha aperto un fascicolo per chiarire i punti oscuri della vicenda: si ipotizza un allontanamento volontario ma al momento non è esclusa alcuna pista.

Secondo le ricostruzioni, la donna aveva detto al marito che sarebbe andata al centro commerciale di Milazzo, che dista solo 30 chilometri dalla loro abitazione, ma il mezzo è stato trovato a oltre 100 chilometri.

Nell’auto, inoltre, è stata ritrovata la sua borsa con i documenti e il cellulare.

Come riportato dal Corriere della Sera, Viviana Parisi e il marito Daniele Mondello hanno sempre avuto una grossa passione comune per la musica elettronica (principalmente hardstyle, che è un tipo di techno) ed hanno suonato in giro per l’Europa.

Viviana Parisi – con il nickname di Express Viviana – ha svariate all’attivo e di seguito vi proponiamo un video dove la ragazza è sorridente protagonista:

Di recente aveva riattivato la sua fanpage e il Corriere riporta alcuni passaggi dei suoi post.

Tipo il seguente: “Non ho più niente ma pian piano se arrivano alcune serate vorrei riprendermi il mio passato per andare avanti con il presente e il futuro se Dio vuole, riprendere un po’ la mia vita lavorativa per vivere, per ritornare nella famiglia, per condividere di nuovo tutto, collaborare con il mio compagno di viaggio che comunque da solo ha continuato a lottare come si fa con tutto nella vita per il lavoro e la quotidianità”.

Dal canto suo, l’ultimo post del marito – che su Facebook ha quasi 30k like, a testimonianza di una più che discreta popolarità – è legato alla scomparsa della compagna di vita:

