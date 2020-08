A Jesolo per celebrare Ferragosto, ha un malore al risveglio: muore 44enne

Dramma a Jesolo.

Una 44enne residente nella provincia di Pordenone – Alessandra Gabbana – si trovava nella nota località marittima in provincia di Venezia in compagnia del compagno e di un gruppo di amici per celebrare Ferragosto quando è morta, a causa di un malore al risveglio.

Secondo quanto riportato, la donna si è sentita male intorno alle 7.40 di giovedì mattina.

Il compagno ha immediatamente chiamato il 118 e la donna è stata trasportata in elisoccorso presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Probabile l’arresto cardiocircolatorio, ma solo l’autopsia potrà fare definitivamente luce sulle cause del decesso.

La donna era originaria di Lutrano di Fontanelle, frazione di Treviso dove vivono ancora i genitori e dove i 2200 abitanti sono rimasti sconvolti dalla notizia.

Grande il lutto anche degli amici, alcuni dei quali postano sul web messaggi di cordoglio in cui ricordano la grande solarità di Alessandra.

