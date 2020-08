Chi è Gabriella Farinon, attrice, annunciatrice e presentatrice televisiva: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Gabriella Farinon, attrice, annunciatrice e presentatrice televisiva.

Questo pomeriggio, Gabriella Farinon è stata ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco, dal lunedì al venerdì su Raiuno. La storica “signorina buonasera”, che in tv ha lavorato anche come attrice e presentatrice televisiva, si è raccontata a lungo, tra carriera e vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Gabriella Farinon

Gabriella Farinon è nata a Oderzo, il 17 agosto 1941. Ha lavorato in Rai soprattutto negli anni settanta prima come signorina buonasera dagli studi di Roma, e poi come presentatrice. Nello stile dell’epoca, le viene dato l’attributo di “viso d’angelo” per via delle sue fattezze. Nel 1969, 1973 e 1974 ha presentato il “Festival di Sanremo”, rispettivamente a fianco di Nuccio Costa, Mike Bongiorno e Corrado. Dal 1967 al 1975, ha presentato, sia alla radio sia in TV, le varie edizioni della manifestazione canora “Un disco per l’estate”, al fianco di Pippo Baudo, Corrado e Mike Bongiorno.

Nel cinema ha interpretato una dozzina di film, alcuni nella parte di sé stessa. Nel 1975, ha posato nuda per l’edizione italiana di “Playboy”.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1962, ha sposato il regista Salvatore Modesti con cui ha avuto due figli, la giornalista del TG1 Barbara e Francesco. Dopo l’annullamento del matrimonio stabilito dalla Sacra Rota, l’anno successivo ha sposato l’industriale Stefano Romanazzi, morto prematuramente nel 1994. È cognata dell’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, marito della sorella Luisa.

Maria Rita Gagliardi

