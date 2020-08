Cosa c’è da sapere su Invasion: trama, cast e curiosità sul film di fantascienza del 2007

Invasion è un film di fantascienza del 2007, diretto da Oliver Hirschbiegel.

Ha come protagonista la bravissima Nicole Kidman, vincitrice del premio Oscar nel 2003, per il film: The Hours.

È possibile vedere il film, stasera 14 agosto, in seconda serata su Italia 1.

Invasion: trama

La psichiatra Carol Bennell, a seguito dello schianto di uno Space Shuttle sul pianeta terra, scopre un pericoloso virus, di origine aliena, che attacca le persone nel sonno, privandole delle loro emozioni e sentimenti.

Purtroppo gli esseri umani affetti da tale virus, mantengono il loro aspetto immutato e ciò rende difficile identificare i soggetti malati.

Carol va alla ricerca di suo figlio Oliver, per salvarlo dal padre Tucker, che è stato contagiato.

Suo figlio, a causa di una malattia, è immune al virus alieno, proprio per questo suo padre vorrebbe ucciderlo.

Ben Driscoll si mette alla ricerca del dottor Galeano, per portare del sangue non contaminato dal virus.

Carol riesce a trovare Oliver e si nascondono in un supermercato per fuggire da Tucker, in attesa di Ben.

Ma quando quest’ultimo arriva, si scopre che anch’egli ha contratto il virus alieno e vuole uccidere Oliver, proprio come tutte le altre persone infette.

I due verranno salvati dal dottor Galeano.

Invasion: curiosità

Invasion è un remake del film del 1956 L’invasione degli ultracorpi, basato sul romanzo di Jack Finney.

All’inizio il titolo del film venne cambiato in The Visiting, per non confonderlo con la serie televisiva Invasion.

Quando quest’ultima venne cancellata, il film riprese il titolo originale.

Il cast

Nicole Kidman: Carol Bennell

Daniel Craig: Ben Driscoll

Jeremy Northam: Tucker

Jackson Bond: Oliver

Jeffrey Wright: Dottor Galeano

Veronica Cartwright: Wendy

Josef Sommer: Dottor Henryk Belicec

