Un figlio in vista per Francesco Totti e Ilary Blasi? La conduttrice possibilista: “Vedremo…”

Un altro figlio in vista per Francesco Totti ed Ilary Blasi?

L’ipotesi giunge da Oggi, in cui la coppia vip è stata protagonista della copertina dell’ultimo numero.

Nell’ultimo numero del settimanale, infatti, si è parlato delle vacanze dei due, tra la classica permanenza a Sabaudia – dove hanno una casa e passano sempre parte della propria estate – e una crociera nel Mediterraneo per festeggiare i 15 anni di matrimonio.

Come viene raccontato nell’articolo dedicato: “Durante il viaggio, non c’è stato un momento in cui non si siano abbracciati, guardati negli occhi, baciati come ragazzini (con tanto di selfie)”.

E così l’ipotesi di un nuovo figlio – il quarto dopo Cristian, Chanel ed Isabel.

E’ stata la stessa Ilary Blasi a confidarlo al settimanale, mostrandosi discretamente possibilista: “Cristian e Chanel, mi dicono: “Ma mamma lasci sola Isabel? Noi siamo cresciuti insieme, e lei?”. A me la parola “basta” non piace, certo che quattro figli sono un impegno che fa paura. Vedremo…“.

Dal canto suo, il marito ed ex capitano della Roma Totti parrebbe assolutamente pronto: “Io di figli ne vorrei cinque, Ilary mi ha preso per pazzo però man mano ce la porto! Ci sono settimane in cui vorrebbe e altre in cui dice no, no. Devo colpirla bene, al momento giusto”.

E’ arrivato il momento giusto?

