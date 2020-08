Bonolis tenerissimo in piscina con la figlia si rilassa in attesa della nuova stagione: per lui solo Avanti un altro?

Post tenerissimo per Paolo Bonolis su Instagram.

Un post in cui l’amato conduttore capitolino si trova abbracciato alla figlia Adele mentre si gode un bagno in piscina.

Simpatico il commento alla foto (scattata in prima battuta dalla moglie Sonia Bruganelli e ripostata quest’oggi da Bonolis): “Ah, le donne”

Decine di migliaia i like, centinaia i commenti (tutti positivi, dinnanzi a questa amabile immagine di un momento in famiglia) e tra i tanti spicca quello della moglie del conduttore che – scherzando – scrive:

“Ogni riferimento a fatti o persone è PURAMENTE CASUALE 😜😅”

Cosa attende Paolo Bonolis per la prossima stagione?

Mentre si gode le meritate vacanze, combattendo la calura in piscina, ci si chiede cosa sarà di Paolo Bonolis per la prossima stagione televisiva.

Si scrive sul web che Bonolis è legato per contratto a Mediaset fino al 2021.

Per certo su Canale 5 ci sarà ancora Avanti un altro con 120 nuovi appuntamenti in preserale, ai quali vanno ad aggiungersi 50 nuove puntate già registrate e ancora non ancora andate in onda.

In primavera, quindi, ci saranno quattro speciali serali del programma.

Nessuna certezza invece per quanto riguarda Ciao Darwin: pare anzi improbabile una nuova edizione del programma, almeno per il momento (e con il contratto in scadenza).

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!