Dario Acocella: chi è l’ex marito di Bianca Guaccero?

Scopriamo insieme tutte le curiosità su Dario Acocella, ex marito di Bianca Guaccero

Dario Acocella è un regista e sceneggiatore italiano, conosciuto anche per essere stato sposato con Bianca Guaccero.

Quest’ultima nata a Bitonto, il 15 gennaio 1981, è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo, avendo coperto ruoli importanti come attrice, conduttrice televisiva e cantante.

Dario Acocella: biografia

Dario Acocella è nato a Napoli, il 12 febbraio del 1979.

Debutta con un cortometraggio visual, dal titolo Chimaera, grazie al quale nel 2001, vince il Braunscweigh International Film Festival.

Dopo la laurea presso il Dams, inizia la sua gavetta come assistente alla regia, nella serie televisiva: Orgoglio, per la seconda e terza stagione.

Successivamente lavora come aiuto regista, per molte produzioni cinematografiche e fiction, tra cui: Gente di mare 2 e fidati di me, entrambe in onda su Rai 1.

Nel 2005 è regista e autore del documentario televisivo L’isola dei venti.

Mentre nel 2008 collabora con Giorgio Serafini nella regia per la fiction Il bene e il male, che ottiene importanti riconoscimenti.

Una carriera sempre sulla cresta dell’onda

Negli anni seguenti è il regista dei videoclip musicali di: Fabio Concato, Irene Grandi e BG.

Nel 2010, insieme a Francesca Marra, gira la serie tv Capri 3, con protagostini: Bianca Guaccero, Lando Buzzanca e Lucia Bosé.

Dopo vari docufilm di successo, nel 2019 vince il Premio Starlight Award, alla Mostra del Cinema di Venezia, per il cortometraggio Il Dono.

Per il decimo anniversario del terremoto, gira il documentario: L’Aquila, 3:32 – La generazione dimenticata, insieme a Lino Guanciale.

Nello stesso anno, è autore e regista del docufilm: Big North, basato sulla vita dello scrittore Paolo Cognetti.

Attualmente sta preparando il suo primo lungometraggio: Aria.

La vita sentimentale con Bianca Guaccero

Dopo un fidanzamento durato molti anni, Dario Acocella e Bianca Guaccero, si sposano nel settembre del 2013.

I due hanno avuto una figlia nel novembre del 2014 e si sono separati nel novembre del 2017.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!