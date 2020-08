“E’ caduto da 8 metri”: drammatica caduta per un ciclista durante il Giro di Lombardia – VIDEO

Tremenda caduta per il talentuoso ciclista belga Remco Evenepoel.

Durante il Giro di Lombardia il ciclista classe 2000 è stato protagonista di una caduta davvero impressionante.

Nella discesa del Muro di Sormano Evenepoel ha perso il controllo della bici ed è caduto in un boschetto, fratturandosi il bacino e terminando così la sua stagione (ma poteva andargli ben peggio).

Come raccontato a Gazzetta.it dal d.s. della squadra del talento belga, Davide Bramati:

“Sono arrivato in auto e ho visto la bici di Remco a bordo strada. Lui non c’era… Mi sono ricordato subito che era successa la stessa cosa qualche anno fa a De Plus. Siamo riusciti a parcheggiare l’auto e sono sceso anche io. Il volo che ha fatto… saranno stati 6-8 metri, e lì vicino c’era un punto anche più profondo di qualche metro. Per fortuna Remco era cosciente, aveva dolore alla parte destra. Gli ho detto di stare calmo. I soccorsi sono stati molto tempestivi”.

