Imminente matrimonio Al Bano – Loredana Lecciso? Per Nuovo in famiglia c’è chi non è d’accordo

Dopo vent’anni di tira e molla Al Bano e Loredana Lecciso sarebbero pronti al matrimonio.

Ma c’è chi – nella grande famiglia del cantante salentino – non sarebbe d’accordo: parliamo del figlio Yari (avuto dalla relazione con Romina Power) che già in passato ha avuto diversi disaccordi con la compagna del padre.

Lo svela il settimanale Nuovo, in un articolo dedicato alle presunte imminenti nozze tra i due – che hanno avuto assieme già due figli, la wannabe trapper Jasmine e Albano Junior.

Ricordiamo come la loro relazione sia iniziata all’inizio del nuovo millennio ma abbia vissuto diversi momenti difficili, compreso un break in diretta quando la Lecciso era opinionista de L’Isola dei Famosi (e al programma partecipava la figlia Romina Jr. assieme allo stesso Al Bano): allora la Lecciso, presente nello studio della trasmissione a Milano, dichiarò di volerlo lasciare portandosi con sé i loro due bambini.

Al Bano decise così di abbandonare lo show e, rientrato in Italia, chiuse la relazione con la Lecciso.

La relazione ha poi ripreso ed è proseguita ininterrottamente da allora (con un breve break a cavallo del 2018).

Matrimonio Al Bano – Loredana Lecciso, la lite di Yari con la Lecciso

Secondo quanto riportato dal settimanale di gossip, ad impedire al momento il matrimonio ci sarebbe un litigio per non meglio precisate questioni artistiche tra Yari e la Lecciso: “tra i due ci sarebbe stata una lite che ha spinto il giovane a lasciare Cellino e a fare tappa in Croazia per raggiungere mamma Romina”.

Come si concluderà questo ennesimo capitolo della telenovela che da anni è al centro dei riflettori del gossip tricolore?

