Rapper ucciso e fatto a pezzi: indagata la moglie, accusata di averne bevuto il sangue

Una donna di 36 anni è accusata di aver ucciso il marito rapper. Pur negando l’omicidio, ha ammesso di averne smembrato il cadavere.

Marina Kokhal, 36 anni, è accusata dell’omicidio del rapper Andy Cartwright. L’uomo, il cui vero nome è Alexander Yushko, sposato alla donna, aveva un amante.

Per questo motivo la polizia sospetta un coinvolgimento della moglie nella morte dell’uomo. Una possibile gelosia causata dal fatto che la giovane amante si fosse trasferita in un appartamento vicino la loro casa.

Il fatto è accado a San Pietroburgo, in Russia. La moglie nega di aver ucciso il marito, ma ammette di averlo smembrato con l’ausilio di un coltello e di un seghetto. Il motivo sarebbe stato evitare che i fan sapessero che era morto per una ingloriosa overdose. Le prove forensi effettuate non riportano però tracce di questa ipotesi.

La teoria dell’accusa

La donna avrebbe poi gettato alcune parti del corpo nel cestino, altre le ha conservate in frigo. Si presuppone che i polpastrelli siano stati gettati in pasto ai topi in giardino.

Durante l’interrogatorio, definito dalla donna “malato e disgustoso”, le è stato chiesto se abbia bevuto o meno il sangue della vittima e se ha fatto sesso con il cadavere dell’uomo.

La difesa della donna considera l’interrogatorio coercitivo, a causa delle minacce e delle provocazioni con cui hanno suggerito alla donna che avrebbero trovato un buon orfanotrofio per il figlio una volta incarcerata.

Parte dell’accusa si sostiene sulle ricerche effettuate on-line dalla donna, che ha setacciato il web alla ricerca di farmaci per il diabete, nonostante nessuno della sua cerchia soffri di questa condizione.

L’amante del rapper ha testimoniato di aver acquistato l’appartamento per avere rapporti quotidiani con l’uomo all’insaputa della moglie. Alla fine avrebbe però scoperto la tresca, infuriandosi. La moglie ha anche cercato di spaventare l’amante affermando che il marito aveva l’AIDS.

